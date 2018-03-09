Горы Кавказа. Фото Нины Зотиной, Юга.ру, https://www.yuga.ru/news/411838/

09 марта 2018, 21:18

МЧС продлило прогноз лавинной опасности в Кабардино-Балкарии

Вероятность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 12 марта, сообщили спасатели.

"Кавказский узел" информировал, что экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах республики объявлялось до сегодняшнего вечера.

Предупреждение относится к районам, расположенным выше 1500 метров над уровнем моря. Кроме того, 10, 11 и 12 марта на горных дорогах возможны гололед и снежные заносы, сообщило на своем сайте управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в кабардино-балкарском селе Терскол без осадков, температура воздуха -2, ветер скоростью 9 метров в секунду. Днем 10 марта прогнозируются умеренные осадки, похолодание до -6 градусов и усиление ветра до 10 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Отметим, что 6-7 марта спасатели провели 11 принудительных спусков лавин в горах Кабардино-Балкарии. Всего в республике зарегистрированы 132 лавиноопасных очага, проинформировало МЧС.

Примечание:

"Пять семей эвакуированы из-за оползня в Ставрополе", "Альпинист сорвался со скалы на Эльбрусе", "Спасатели спустили с Эльбруса пострадавшую туристку".

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