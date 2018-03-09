09 марта 2018, 16:50

Бакинский суд оставил под стражей обвиняемую в содействии побегу арестантов

Продлен до 29 мая срок ареста азербайджанской певицы, которую следствие считает причастной к побегу из-под конвоя двух обвиняемых в тяжких уголовных преступлениях, сообщил ее адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября 2017 года арестанты Этибар Мамедов и Али Агами сбежали из поезда, на котором их везли из суда. Агами был задержан 26 октября. 1 ноября 2017 года силовики попытались задержать и Магомедова, который ехал в машине с еще тремя жителями Баку. Мамедов и его знакомый Ильгар Азимов были при этом убиты, еще двоих, Анара Аскерова и Шахмара Байализаде, арестовали по подозрению в пособничестве побегу.

После побега арестантов были уволены 13 сотрудников Минюста. Трое конвойных арестованы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

В конце октября 2017 года силовики задержали еще троих человек, заподозренных в содействии побегу арестантов, в том числе азербайджанскую певицу. Все они были арестованы. Сегодня адвокат певицы, Тюркель Сулейманлы, сообщил, что арест певицы продлен до 29 мая, информирует АПА.

Певица находится под стражей с 30 октября. 13 декабря 2017 года Насиминский районный суд отклонил ее просьбу о переводе под домашний арест, со ссылкой на адвоката Тюркеля Сулейманлы сообщил в тот же день "Sputnik-Азербайджан".

Напомним, что убитый силовиками Этибар Мамедов обвинялся по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана. Али Агами предъявлено обвинение по ст.ст. 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 228 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК Азербайджана. На суде 20 октября, перед побегом, обвинение потребовало для каждого из них по 19 лет заключения.

Примечание:

"Заключенный сбежал из больницы в Ереване", "Начальник СИЗО в Абхазии задержан после побега заключенных", "Уроженка Дагестана получила шесть лет за вербовку сокамерницы в ИГ".

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