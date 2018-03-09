Суд обязал волгоградское оборонное предприятие вернуть государству 6 миллионов

09 марта 2018, 17:00

Арбитражный суд отказался удовлетворить жалобу волгоградского предприятия на решение Ростовского УФАС, которое заявило о махинациях завода с договорами на поставку электроэнергии и предписало вернуть более шести миллионов рублей.

По данным управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, волгоградское АО "Титан-Баррикады" в 2016 и 2017 годах завысило стоимость электроэнергии, поставляемой в рамках госзаказа. Ведомство предписало предприятию вернуть 6,091 млн рублей, сочтя эти деньги неправомерным доходом.

Согласно проверке, проведенной прокуратурой Волгоградской области, оборонное предприятие и поставщик электроэнергии применяли систему расчетов, не предусмотренную заключенным договором электроснабжения. "Вырученные денежные средства, полученные от разницы закупочной цены и мощностей на оптовом рынке с фактически выставленными энергетической компанией и оплаченные предприятием, обналичивались <…> посредством производства оплаты по фиктивным договорам за фактически не оказываемые услуги", - сообщили в ведомстве.

Руководство предприятия подало обжаловало решение УФАС, но и арбитражный, и Пятнадцатый арбитражный суды в Ростовской области отказались эту жалобу удовлетворить, сообщает сегодня "Высота 102".

АО "Титан-Баррикады" является ведущим предприятием по разработке и производству вооружения для Сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота, говорится на его сайте.

Комментариев руководства АО "Титан-Баррикады" относительно решения суда на сайте предприятия, по состоянию на 16:00 мск 9 марта, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 мая руководство оборонного завода на Кубани было заподозрено в мошенничестве на девять млн рублей.