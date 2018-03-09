Источники сообщили о задержании тезки Абдулатипова из МВД

09 марта 2018, 09:33

Старший оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Рамазан Абдулатипов задержан при получении взятки, сообщили источники. Официального подтверждения этой информации нет.

Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники дагестанского УФСБ и МВД.

"Задержан Рамазан Абдулатипович Абдулатипов, уполномоченный УЭБ и ПК МВД РД за получение взятки", - цитирует 8 марта источник, знакомый с ситуацией, NEWS-R.

Следователи проверяют причастность задержанного к другим экономическим преступлениям, написало 8 марта со ссылкой на источник, близкий к следствию, РИА "Дербент".

Задержанный, по данным источника, оказался почти полным тезкой бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Обстоятельства задержания не уточняются. Сегодня к 09.30 мск на официальных сайтах МВД, прокуратуры и Следственного управления СКР по Дагестану информации о задержании нет.