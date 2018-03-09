Прокуратура Северной Осетии потребовала от чиновников вернуть долг по контракту

09 марта 2018, 07:54

Почти полтора миллиона рублей задолжали образовательные организации Правобережного района предприятию "Агроптица", которое по контракту поставляло им продукты питания. После вмешательства прокуратуры основная часть долга погашена.

С информацией о том, что муниципальные заказчики не выплачивают деньги по контракту ООО "Агроптица", в прокуратуру обратился уполномоченный по правам предпринимателей при главе республики.

"Несмотря на то что предприятие в полном объеме исполнило принятые на себя обязательства, оплата поставленных товаров произведена не в полном объеме, в связи с чем, по состоянию на февраль 2018 года, общая задолженность составила почти полтора миллиона рублей", - сообщается на сайте прокуратуры Северной Осетии.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства в адрес начальника управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации Правобережного района.

"По результатам его рассмотрения задолженность на сумму в 1 млн 200 тысяч рублей уже погашена. Оставшаяся сумма задолженности будет погашена в кратчайшие сроки", - проинформировали в прокуратуре.