09 марта 2018, 07:54
Прокуратура Северной Осетии потребовала от чиновников вернуть долг по контракту
Почти полтора миллиона рублей задолжали образовательные организации Правобережного района предприятию "Агроптица", которое по контракту поставляло им продукты питания. После вмешательства прокуратуры основная часть долга погашена.
С информацией о том, что муниципальные заказчики не выплачивают деньги по контракту ООО "Агроптица", в прокуратуру обратился уполномоченный по правам предпринимателей при главе республики.
"Несмотря на то что предприятие в полном объеме исполнило принятые на себя обязательства, оплата поставленных товаров произведена не в полном объеме, в связи с чем, по состоянию на февраль 2018 года, общая задолженность составила почти полтора миллиона рублей", - сообщается на сайте прокуратуры Северной Осетии.
Ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства в адрес начальника управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации Правобережного района.
"По результатам его рассмотрения задолженность на сумму в 1 млн 200 тысяч рублей уже погашена. Оставшаяся сумма задолженности будет погашена в кратчайшие сроки", - проинформировали в прокуратуре.