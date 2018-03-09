09 марта 2018, 07:54

Прокуратура Северной Осетии потребовала от чиновников вернуть долг по контракту

Почти полтора миллиона рублей задолжали образовательные организации Правобережного района предприятию "Агроптица", которое по контракту поставляло им продукты питания. После вмешательства прокуратуры основная часть долга погашена.

С информацией о том, что муниципальные заказчики не выплачивают деньги по контракту ООО "Агроптица", в прокуратуру обратился уполномоченный по правам предпринимателей при главе республики.

"Несмотря на то что предприятие в полном объеме исполнило принятые на себя обязательства, оплата поставленных товаров произведена не в полном объеме, в связи с чем, по состоянию на февраль 2018 года, общая задолженность составила почти полтора миллиона рублей", - сообщается на сайте прокуратуры Северной Осетии.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства в адрес начальника управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации Правобережного района.

"По результатам его рассмотрения задолженность на сумму в 1 млн 200 тысяч рублей уже погашена. Оставшаяся сумма задолженности будет погашена в кратчайшие сроки", - проинформировали в прокуратуре.

Примечание:

"Директор владикавказского предприятия заподозрен в крупном долге перед налоговиками", "Североосетинские следователи нашли хищение 600 тысяч из бюджета", "Работники североосетинского завода начали забастовку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 марта 2018, 12:58

09 марта 2018, 12:40

09 марта 2018, 12:05

09 марта 2018, 11:48

09 марта 2018, 10:50

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты