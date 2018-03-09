Прогноз по лавинам продлен в Кабардино-Балкарии

09 марта 2018, 06:49

Спасатели продлили предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии до сегодняшнего вечера.

Как сообщал "Кавказский узел", экстренное предупреждение об опасности схода лавин действовало в республике до вечера 8 марта.

МЧС продлило прогноз в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров до 18.00 мск 9 марта. Из-за угрозы схода лавин есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

С 6 по 7 марта спасатели провели 11 принудительных спусков лавин в горах Кабардино-Балкарии. Всего на территории республики зарегистрировано 132 лавиноопасных очага, проинформировало МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Терскол в Кабардино-Балкарии осадков не ожидается, температура воздуха -1, ветер скоростью 12 метров в секунду. Вечером температура снизится до -2, скорость ветра - до 9 метров в секунду. 10 марта ожидаются осадки при температуре -6 и ветер скоростью 10 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.