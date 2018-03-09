09 марта 2018, 02:50

МЧС предупредило об опасности лавин в Дагестане

Сегодня в Ахтынском, Цунтинском, Цумадинском районах Дагестана и на Бежтинском участке вероятен сход лавин.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что до вечера 7 марта было объявлено экстренное предупреждение по лавинам в Дагестане.

Сегодня, 9 марта, до 18.00 мск в горных районах Дагестана выше отметки в 1,5 км будет лавиноопасно, говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

Лавиноопасность ожидается в Ахтынском, Цунтинском, Цумадинском районах и на Бежтинском участке, сообщает главное управление МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 9 марта в административной центре Ахтынского района - селе Ахты будет сильный дождь при восточном ветре с порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха - четыре градуса тепла. В ночь на 10 марта температура и осадки сохранятся, ветер сменит направление на северное и стихнет до пяти метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога полностью закрыта", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана", "Керченская переправа возобновила работу".

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