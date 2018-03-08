Празднование 8 марта разделило жителей Северного Кавказа

08 марта 2018, 23:56

У жителей Дагестана и Чечни нет единого мнения относительно допустимости празднования Международного женского дня с религиозной точки зрения, многие из них отмечают 8 марта. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Кабардино-Балкарии напомнили о годовщине депортации балкарцев, многие из них 8 марта не празднуют.

"Кавказский узел" писал, что годом ранее, 8 марта 2017 года, опрошенные жители Махачкалы назвали празднование Международного женского дня пережитком советских времен, отметив, что отмечают его формально и по привычке. Часть опрошенных жителей Грозного указали, что для мусульман празднование 8 марта недопустимо.

Начало празднованию 8 марта как дня борьбы женщин за свои права в 1910 году положила Международная конференция работающих женщин под руководством Клары Цеткин. 8 марта является международным праздником, он отмечается в качестве государственного в ряде стран, в том числе в России, Армении и Азербайджане. Со временем значение праздника для многих свелось к тому, что мужчины оказывают внимание женщинам и дарят им подарки, сообщает энциклопедический портал о праздниках Calend.ru.

Коммерсанты в Чечне отметили спрос на цветы и украшения



У жителей Чечни нет единого мнения относительно празднования Международного женского дня 8 марта. Студенты и люди старшего поколения, жившие при СССР, воспринимают этот праздник как возможность уделить внимание женщинам, а часть жителей напоминает о недопустимости празднования 8 марта по религиозным мотивам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На официальном уровне в Чечне 8 марта отмечается торжественными и развлекательными мероприятиями в министерствах и других государственных организациях, в том числе в образовательных учреждениях. 7 марта на торжественном собрании в театрально-концертном зале Грозного глава Чечни Рамзан Кадыров вручил нескольким женщинам медали и благодарственные письма.

О том, что многие жители Чечни отмечают праздник, свидетельствует возросший накануне 8 марта спрос на цветы и ювелирные украшения. Продавцы цветов, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", сообщили, что 7-8 марта удается реализовать значительно больше продукции, чем в обычные дни.

«Цветы идут нарасхват, большие партии закупают министерства и крупные организации, небольшие букеты и просто один-три цветка берет молодежь. Еще популярны мягкие игрушки, большие и средних размеров. Только 7 марта мы реализовали столько цветов и игрушек, сколько не продавали с начала этого года», - сообщила владелица цветочного ларька в Грозном Зарема корреспонденту "Кавказского узла".

Продавцы ювелирных изделий и бижутерии также отметили повышенный спрос на продукцию. «6 и 7 марта был большой наплыв покупателей, в основном молодежи. Брали чаще всего недорогие серебряные цепочки или колечки, а также импортную бижутерию», - рассказала продавец Айна.

«8 марта я обычно поздравляю свою маму, сестер, других родственниц. Маме на праздник подарил серебряное кольцо, а своей девушке букет роз. Они были очень рады», - рассказал студент грозненского вуза Ахмад корреспонденту "Кавказского узла".

Работник одного из республиканских ведомств Лечи признался, что испытывает "трепетное отношение к 8 марта" еще со школьных лет. «Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы 8 марта каждый мужчина уделил внимание своим женщинам – матери, сестре, жене, невесте. Неважно, что подарить, цветы, торт, главное чтобы это было от сердца и радовало и их, и тебя самого», - сказал Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

Ислам не предполагает «женских» или «мужских» праздников, указывают противники празднования 8 марта. «Прежде я не задумывался над тем, что значит отмечать какие-то даты, но теперь понимаю, что это противоречит религии. «Женский день» 8 марта или «мужской день» 23 февраля - это какие-то языческие праздники, выдуманные в свое время известными безбожниками и кровавыми революционерами. Во времена СССР, когда люди были оболванены коммунистической пропагандой, можно было как-то оправдывать подобные действия, но не сейчас», - заявил грозненец Мовсар корреспонденту "Кавказского узла".

Мовсар подчеркнул, что считает празднование светских праздников для верующего «ширком», проявлением многобожия.

Житель Грозного Майрбек напомнил, что последний избранный президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов был убит 8 марта. «Почему-то мы забыли, что именно в этот день был убит Масхадов, которого на выборах в 1997 году поддержала большая часть нашего народа. Я был в числе тех, кто тогда голосовал за него, поэтому для меня 8 марта - скорее день траура, чем праздник», - заявил житель Грозного.

8 марта 2005 года второй президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов был убит в результате военной спецоперации, проведенной спецназом ФСБ России в селении Толстой-Юрт Грозненского района Чечни. Масхадов руководил Главным штабом вооруженных сил Чечни в период Первой чеченской войны и возглавлял комитет обороны Чечни во время Второй чеченской войны, говорится в его биографии, опубликованной на "Кавказском узле".

Жители Дагестана полярно оценили праздник

Жители Дагестана, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", в основном выразили нейтральное отношение к празднованию 8 марта. Ислам предписывает заботиться о женщинах ежедневно, поэтому для мусульман 8 марта должно быть обычным днем, отметил служащий одной из мечетей в Кизилюрте Хасан.

"Мне уже 68 лет, большая часть моей жизни прошла при советской власти, где 8 марта уделялось огромное значение. Повсеместно отмечали этот праздник, помню, что в горных селах с крепкими традиционными устоями тоже как-то особенно относились к этому дню. Я не могу сказать, что отрицательно отношусь к светским праздникам, я не говорю, что их надо запрещать, но стараюсь донести до людей, что эти праздники нам не нужны. Мы, мусульмане, должны отмечать наши религиозные праздники. Если мы будем исполнять все требования нашей религии, то каждый день у нас должен быть "женским", потому что Всевышний нас обязывает защищать и радовать наших женщин, заботиться о них", - сказал Хасан корреспонденту "Кавказского узла".

Ажиотаж вокруг 8 марта создают коммерсанты, торгующие "женскими" товарами, считает житель Буйнакска Арсланали Касумов. Он отметил, что не считает 8 марта праздником, так как в его семье этот день не отмечали никогда.

"Дома мы не праздновали 8 марта даже в советские времена, у нас всегда была религиозная семья. Моя мать никогда не работала, только занималась домом и детьми. Отец говорил ей, что если у других женщин праздник раз в году, то у нее каждый день праздник - мама, действительно, жила очень беззаботной жизнью, отец все для этого сделал. Когда я женился, моя супруга вначале была недовольна, что я не оказываю ей особые знаки внимания на 8 марта, но потом мы поняли друг друга. В советские времена этот день имел идеологическое значение, а теперь его превратили в ярмарку цветов и других женских подарков, торговцы заранее готовят рекламу с призывами купить подарок. Я считаю, что дарить подарки и внимание женщинам нужно каждый день", - сказал Арсланали Касумов корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидат экономических наук и владелец кофейни в Махачкале Магомед Гасанов считает празднование 8 марта допустимым для мусульманина. "Я с 8 марта поздравляю не только своих домашних, но и посетительниц нашего кафе, стараемся делать им приятные комплименты от заведения. Я считаю, что этот день - прекрасный повод еще раз оказать внимание нашим женщинам, сказать им, как мы их любим и ценим. Сейчас люди стали более религиозными и не признают этот праздник, а я считаю, что любой праздник - это просто повод собраться с любимыми, родными и друзьями, приятно провести время. Я не вижу в этом ничего противоречащего Исламу", - заявил бизнесмен корреспонденту "Кавказского узла".

Врач-офтальмолог Эльмира Ханмагомедова называет 8 марта своим любимым праздником.

"Я обожаю 8 марта с детства, люблю его больше, чем свой день рождения. Мой папа на каждое 8 марта готовил маме, мне и моим сестрам какой-нибудь приятный сюрприз, обязательно мы получали подарки, устраивали дома праздник. Сейчас многие любят спорить по поводу исторических событий, а я считаю что к таким вещам надо относиться проще - не обязательно привязывать 8 марта к Розе Люксембург или Кларе Цеткин, можно считать это просто днем любви и внимания к женщинам. Я так радуюсь, когда в канун 8 марта вижу на улицах женщин с цветами - к сожалению, для некоторых из них это единственный повод хотя бы раз в год получить цветы или другой приятный подарок". - сказала Эльмира корреспонденту "Кавказского узла".

Многие жители Кабардино-Балкарии предпочитают не праздновать 8 марта

У жителей Кабардино-Балкарии, опрошенных корреспондентом «Кавказского узла», тоже нет единого мнения относительно празднования 8 марта. Не признавать этот праздник жителей республики побуждают не только религиозные мотивы, но и память о начавшейся 8 марта 1944 года депортации балкарцев.

Начиная с 8 марта 1944 года в Среднюю Азию в 14 эшелонах были насильно высланы не менее 37 713 балкарцев. Из общего числа высланных 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. В 1957 году после 13 лет изгнания балкарцам было разрешено вернуться на родину, говорится в справочном материале о депортации балкарцев, опубликованном на "Кавказском узле".

«8 марта выселили наш народ, поэтому я не отмечаю женский день и никого не поздравляю», - сообщил 30-летний житель Кабардино-Балкарии Рустам Атабиев.

При том, что 8 марта в республике вспоминают жертв депортации, власти Кабардино-Балкарии организуют основную часть праздничных мероприятий 7 марта. В этот день в Кабардино-Балкарском государственном университете состоялся праздничный концерт, а в республиканском Фонде культуры открылась выставка работ женщин-художниц Кабардино-Балкарии, посвященная Международному женскому дню, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

«Большая часть моей жизни прошла при советской власти, поэтому я продолжаю считать 8 марта праздником. Я в этот день покупаю подарки своей жене и дочерям, обычно дарю цветы и конфеты, иногда деньги, чтобы они сами себе купили что-нибудь, что им понравится», - сказал 60-летний Адам Тумов корреспонденту "Кавказского узла".

49-летний Али Нигматуллин сообщил, что не отмечает Международный женский день по религиозным мотивам. «Я не считаю 8 марта праздником, в исламе нет такого понятия, как женский день. Не поздравляю никого, женщин нужно уважать каждый день, а не один раз в году», - заявил он.

Жительница республики Зоя Нырова разделяет такое отношение к празднику. «Я в исламе, поэтому 8 марта для меня не праздник. Не отмечаю, не принимаю поздравления, подарки можно дарить и в другой день», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Отмечаю вынужденно, иначе жена обидится. А так считаю, что это надуманный праздник», - признался 38-летний Кантемир Молов.

Служитель мечети в Кабардино-Балкарии отказался дать корреспонденту "Кавказского узла" комментарий об отношении к 8 марта. Он отметил, что мусульманский священнослужитель, который назовет этот день праздником, потеряет авторитет в глазах верующих.

"Кавказский узел" писал, что 23 февраля в регионах Северного Кавказа прошли мероприятия к 74-й годовщине сталинской депортации вайнахов и празднования Дня защитника Отечества. Жители Нальчика выразили разные мнения относительно празднования Дня защитника Отечества, а жители Ингушетии были едины во мнении, что этот праздник невозможно совместить с днем траура, поэтому поздравление Юнус-Бека Евкурова с 23 февраля вызвало критические комментарии в соцсети. Жители Чечни, где официальные мероприятия в память о жертвах депортации 23 февраля не проводятся, рассказали, что поминают своих погибших близких, несмотря на запрет властей.