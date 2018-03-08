Плакат "#Защитим Цирк" на митинге в поддержку директора ростовского цирка. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

08 марта 2018, 22:40

Сотрудники цирка в Ростове-на-Дону потребовали ремонта здания

Сотрудники ростовского цирка и его директор Дмитрий Резниченко рассказали на митинге об опасном для зрителей состоянии здания. Участники митинга потребовали проверить действия Росгосцирка в ростовском филиале.

Как информировал "Кавказский узел", в конце февраля Росгосцирк предложил директору ростовского цирка Дмитрию Резниченко уволиться после его заявления об угрожающем состоянии здания цирка в Ростове-на-Дону. По версии Росгосцирка, после введения в ростовском цирке должности финансового директора были выявлены финансовые нарушения, подтвержденные впоследствии актом ревизионной комиссии. На платформе Change.org были опубликованы две петиции в поддержку Резниченко.

Опубликованная 25 февраля петиция «Остановите преследование директора ростовского цирка!!!» по состоянию на 20.35 мск 8 марта собрала 3853 подписи. Авторы второй петиции «Директор ростовского цирка и зоозащитник подвергается преследованиям», опубликованной 26 февраля, требуют остановить давление на Дмитрия Резниченко со стороны силовых структур. Эта петиция по состоянию на 20.35 мск 8 марта собрала 681 подпись.

Митинг в поддержку директора ростовского цирка Дмитрия Резниченко в сквере имени Первого пионерского слета в Ростове-на-Дону собрал, по оценке организаторов акции, более 50 человек. Организаторы и участники митинга назвали травлей предложение об увольнении Резниченко, призвали прекратить давление на директора цирка и провести капитальный ремонт здания, сообщил присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Акция продолжалась в течение часа, все выступившие на митинге высказывались в поддержку Дмитрия Резниченко. "Ситуация крайне тяжелая. Если сейчас не решим эту проблему, то лишимся цирка, он просто разрушится. Надо поддержать всеми силами, рассказывать знакомым и друзьям. Мы должны сохранить для Ростова-на-Дону этот уникальный и удивительный цирк", - сказал артист цирка Дмитрий Артемьев, выступая на митинге.

Старший кассир учреждения Елена Фастова призвала "не верить абсурдным обвинениям" в адрес директора цирка и подробно рассказала о состоянии здания.

"У нас все в аварийном состоянии, от электрики до кресел. Разрушается фундамент, по зданию идут трещины. Неоднократно падала лепнина, хорошо, что не во время представлений. Энергоснабжение много раз выходило из строя, а без электричества мы не можем продавать билеты, у нас электронная система продаж. Часто бывало, что за несколько часов до представления решалось, будет оно или нет. Постоянно на нас висит ответственность в несколько миллионов рублей, мы не знаем, выйдем ли мы на работу, или не будет электричества. Тяжело работать в таких условиях. Зрители постоянно жалуются на поломанные кресла, на состояние зала", - заявила Елена Фастова в своем выступлении.

Директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".Сам Дмитрий Резниченко выступил последним, поблагодарив жителей Ростова-на-Дону за поддержку. Он также подчеркнул, что аварийное состояние цирка создает угрозу жизни зрителей. "Вместо системы оповещения о пожаре у нас есть мегафоны, и в случае чего сотрудники будут кричать в мегафоны. Вместо системы пожаротушения мы постоянно проводим учебные эвакуации. У нас каждый умеет пользоваться огнетушителем, так как бывали возгорания" - отметил в своем выступлении директор цирка. 

Резниченко также отметил, что Росгосцирк никак не поучаствовал в открытии памятника известному клоуну Олегу Попову. По его словам, изготовление и установку памятника Попову у здания цирка профинансировал директор одного из российских банков.

Участница митинга в защиту директора ростовского цирка, 8 марта 2018 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"."На памятник Росгосцирк ни копейки не дал, деньги мы находили сами, в Москве, на федеральном уровне. Памятник находится на балансе нашей организации, Росгосцирк не захотел взять памятник на баланс. Генеральный директор даже не приехал на открытие, он мне сказал буквально следующее: "Я с Поповым никогда не встречался, мне это не интересно"", - посетовал Резниченко.

В августе 2017 года перед зданием ростовского цирка открылась скульптурная композиция "Горожанин". Ее открытие было приурочено ко дню рождения клоуна Олега Попова, умершего во время гастролей в Ростове-на-Дону.

Здание цирка в Ростове-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"."Цирк эксплуатировать дальше нельзя, это опасно. Я не мог уйти, не сказав об этом горожанам. Даже если меня уволят, я буду добиваться капитального ремонта здания как учредитель автономной некоммерческой организации "Центр поддержки циркового искусства и культуры", - добавил он.

Мероприятие завершилось без инцидентов. Организаторы акции собирали подписи под обращениями с требованием "остановить поток лживой информации в адрес действующего директора Дмитрия Резниченко", эти обращения решено направить в Генпрокуратуру России и министру культуры Владимиру Мединскому. 

Примечание:

"Подготовка к визиту Путина в Ростов-на-Дону вызвала критику в соцсетях", "Ростовчане вышли на пикет против жестокого обращения с животными", "Ростовский цирк утвердил эскиз памятника Олегу Попову".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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