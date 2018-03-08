Раненного при крушении вертолета решено перевезти из Чечни в Москву

08 марта 2018, 10:39

Состояние военного, который получил травмы при падении вертолета в Итум-Калинском районе, остается тяжелым. Его решено передать московским врачам, сообщил "Кавказскому узлу" представитель комендатуры.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта в Итум-Калинском районе вертолет погранслужбы ФСБ перед приземлением потерял управление и упал в пропасть. На его борту находились девять человек. Двое успели покинуть вертолет до крушения, пятеро погибли при падении вертолета с обрыва, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в госпиталь, где один из них умер. Если врачи разрешат транспортировку выжившего, то его могут отправить на лечение в Москву, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Выживший в авиакатастрофе военный остается в военном госпитале, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры Чечни.

"Состояние выжившего при падении вертолета прапорщика Антона Иванова, как отмечают медики, остается тяжелым, у него множественные переломы и травмы, но непосредственной угрозы жизни на настоящее время нет. В ближайшее время планируется отправить его на лечение в Москву", - рассказал он.

Расследованием инцидента занимаются военные следователи, возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия), уточнил представитель комендатуры, пояснив, что это "стандартная процедура".

"Если имеет место крушение воздушного судна, то дело возбуждается именно по этой статье УК. В данном конкретном случае речь идет о возможной ошибке пилотов, допустивших столкновение вертолета с землей в условиях плохой видимости", - рассказал он.

По версии следствия, вертолет "выполнял плановый полет и при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, столкнулся с землей", говорится в пресс-релизе, размещенном 7 марта на сайте Главного военного следственного управления СКР.

Катастрофа произошла в закрытой пограничной зоне, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Итум-Калинского района. "Вертолет упал в районе Хангихоя, это заброшенное село, где сейчас никто не живет", - сказал он.

Военные вертолеты часто летают в горах Итум-Калинского района, граничащего с Грузией, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Рамзан.

"Вертолеты у нас тут летают постоянно, или границу патрулируют, или что-то на заставы везут. От горной заставы легче вертолетом добраться, чем на машине что-то везти", - сказал мужчина.