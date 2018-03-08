Спасатели провели принудительные спуски лавин в Приэльбрусье

08 марта 2018, 08:56

11 принудительных спусков лавин проведено в горах Кабардино-Балкарии. Всего на территории республики зарегистрировано 132 лавиноопасных очага, сообщило МЧС.

По данным ведомства, эльбрусский военизированный противолавинный отряд провел работу по девяти лавиноопасным очагам - на горе Когутай, северном склоне Чегета и на Иткол-Баши. "Свыше 444 тысяч кубометров снежной массы спущено во время активного воздействия", - сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Принудительные спуски лавин проводились с 6 по 7 марта. Всего в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 132 лавиноопасных очага, сообщило ведомство 7 марта на своем сайте.

"Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье - верховья долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны". Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций - "Чегет" (3040 метров) и "Терскол" (2125 метров) - восемь раз в сутки. Для организации безопасности населения и отдыхающих установлены предупредительные знаки и информационные щиты на лавиноопасных участках", - проинформировали спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что до вечера 7 марта в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров действовало экстренное предупреждение о лавиноопасности.

В тот же день спасатели продлили прогноз по лавинам до 18.00 мск 8 марта.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - предупредили в МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Терскол в Кабардино-Балкарии ожидаются осадки при температуре +2 градуса, ветер скоростью 14 метров в секунду. Вечером дождь продолжится при температуре +0. 9 марта осадков не ожидается, температура снизится до -1, скорость ветра - до 12 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.