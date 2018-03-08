08 марта 2018, 07:58

Сотрудница детсада на Ставрополье заподозрена в хищении 1,5 миллиона

Главный бухгалтер дошкольного учреждения в Ессентуках незаконно перечисляла деньги организации на свой счет, сообщило МВД.

По данным следствия, главный бухгалтер незаконно перечисляла на свой счет денежные средства в течение полутора лет. Таким образом она присвоила свыше 1,5 миллиона рублей, рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - сообщает ведомство 7 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в хищении денег была заподозрена главбух отдела полиции на Ставрополье. По данным следствия, она присвоила 180 тысяч рублей, оформленные на имя одного из сотрудников полиции.

Примечание:

"Глава ставропольского "Водоканала" осужден за растрату", "Начальник отделения почты на Ставрополье заподозрена в присвоении почти 500 тысяч", "Ставропольский бизнесмен обвинен в растрате при строительстве космодрома "Восточный".

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