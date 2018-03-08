Яна Антонова. Фото: скриншот видео Youtube канала пользователя Александра Савельева

08 марта 2018, 04:44

Инспекторы по делам несовершеннолетних заинтересовались сыном Яны Антоновой

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних заинтересовались сыном краснодарской активистки Яны Антоновой. Активистка связала звонки инспекторов с пикетом памяти Бориса Немцова.

"Кавказский узел" сообщал, что кубанская активистка Яна Антонова была задержана 27 февраля при попытке провести в центре Краснодара одиночный пикет памяти Бориса Немцова. Антоновой вменили нарушение правил проведения публичной акции в связи с тем, что утром 27 февраля на мосту в Краснодаре был вывешен баннер с портретом Немцова, сообщил ее адвокат Алексей Аванесян.

28 февраля суд оштрафовал Антонову на 30 тысяч рублей за вывешивание баннера памяти Немцова без согласования. При этом и Антонова, и координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха, которого полиция сочла вторым участником этой акции, назвали себя непричастными к ней.

Об интересе сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних к своему сыну, ученику младших классов, Антонова узнала 5 марта от социального педагога школы, в которой учится мальчик. "Уверена, что это последствия размещения баннера памяти Немцова", - сказала Яна Антонова корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам активистки, 6 марта ей самой позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних Западного округа города Краснодара.

"Сказали, что им поступил анонимный звонок о том, что я не исполняю свои родительские обязанности, и они обязаны проверить эту информацию", - рассказала Антонова, отметив, что звонившая ей женщина отказалась представиться. Активистка сообщила звонившей, что не намерена пускать в дом неизвестных людей.

По словам активистки, несколько месяцев назад инспекторы уже разыскивали ее, заявляя о намерении проверить условия проживания ребенка. "В октябре прошлого года сотрудники комиссии уже приходили по адресу, где мы прописаны", - пояснила она.

"Отец мальчика живет в Германии. Если давление продолжится, мы будем решать вопрос об эмиграции сына", - сообщила Антонова, добавив, что никаких проблем с обучением у ее сына нет.

Звонившие Антоновой сотрудники инспекции нарушили пункт 4, статьи 5 федерального закона о полиции №3-ФЗ от 07.02.2011 года - в нем говорится, что при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать должность, звание, фамилию, после чего сообщить причину и цель обращения, указал адвокат правозащитной организации "Агора" Александр Попков, консультирующий Антонову. По мнению юриста, активистка вправе не реагировать на такие звонки.

"Сотрудники рассказали об анонимном сообщении, что Антонова плохо исполняет родительские обязанности и они обязаны проверить условия проживания ребенка. Какое положение обязывает сотрудников полиции реагировать на анонимки, они не уточнили", - пояснил Попков корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"СПЧ вступился за Андрея Рудомаху", "Яна Антонова оштрафована после пикета памяти Немцова", "Участники акции памяти Немцова посетовали на равнодушие сочинцев".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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