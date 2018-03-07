Муртазали Гасангусейнов выразил недоверие дагестанским следователям

07 марта 2018, 23:16

Отец убитых в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов хочет добиться пикетами передачи дела об убийстве сыновей следственному управлению по СКФО и реакции президента Владимира Путина на это преступление.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на митинг с требованием расследовать убийство его сыновей и пообещал начать серию пикетов с целью добиться внимания властей к делу. Попытка Гасангусейнова попасть на прием к прокурору республики Денису Попову 6 марта не увенчалась успехом, а сегодня Муртазали Гасангусейнов и его супруга провели в Махачкале пикет.

Силовики объявили Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, убитых 24 августа 2016 года, боевиками. Односельчане братьев потребовали наказать убийц, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к вооруженному подполью. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело по статье об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили "неустановленные лица".

Во время сегодняшнего пикета у здания правительства Дагестана родители убитых братьев Гасангусейновых попытались обратить внимание врио главы республики на свою акцию, однако кортеж Владимира Васильева проехал мимо, рассказал Муртазали Гасангусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

«Сначала сказали, что [Васильев] на каком-то совещании, а потом мы видели, как уехал его кортеж, нас никто не принял» - сказал Муртазали Гасангусейнов.

Его супруга рассказала, что когда кортеж главы республики уезжал с площади, они с мужем попытались подойти ближе. «Пока мы ждали, когда закончится их совещание, Васильев куда-то успел уехать. Мы заметили его кортеж и с фотографиями сыновей в руках направились в его сторону, хотели чтобы он нас увидел, но машины проехали мимо. Близко подойти к кортежу нам не удалось, полицейский помешал», - рассказала женщина.

Муртазали Гасангусейнов добавил, что на прием к вице-премьеру Рамазану Джафарову 1 марта он попал по старой заявке. "Джафаров принял нас по той заявке на прием к главе республики, которую я оставлял еще при Рамазане Абдулатипове. Если бы не митинг, в котором мы приняли участие 1 марта, тогда бы наверное на нас никто внимание не обратил", - сказал он.

Во время акции протеста к родителям убитых пастухов не подходил никто из представителей власти, за исключением охранявших площадь полицейских. В то же время многие обычные горожане, проходя мимо, подходили к Гасангусейновым, выражали им соболезнования и спрашивали, нужна ли им какая-то помощь, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Вот так люди за нас переживают, сочувствуют нам, поддерживают нас. Абсолютно незнакомые люди на улице подходят, выражают свою поддержку, звонят из разных регионов, даже деньги присылают в помощь, а властям до нас нет никакого дела, никто с нами не встретился. Рамазан Абдулатипов и министр МВД Дагестана в своих интервью говорили, что якобы они встретились с родственниками убитых наших сыновей. Я бы хотел узнать у них данные этих родственников, с которыми якобы они виделись, потому что никто из них ни с нами, ни с нашей родней не встречался. Все просто хотели отчитаться», - заявил Муртазали Гасангусейнов.

В конце пикета Муртазали Гасангусейнов выразил полное недоверие следственным органам республики. Корреспондент "Кавказского узла" записал на видео его обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием обратить внимание на дело и привлечь к ответственности виновных в гибели его сыновей. Кроме того, Гасангусейнов обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать дело об убийстве сыновей следственному управлению по СКФО.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".