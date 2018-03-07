07 марта 2018, 15:00

Ростовский журналист смирился с отказом расследовать нападение на него

Журналист ростовской газеты Михаил Мальцев рассказал, что не будет оспаривать решение полиции не возбуждать уголовное дело после нападения охранников жилого комплекса.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта полиция отказалась возбуждать уголовное дело о нападении на журналиста издания "Город N" Михаила Мальцева. К нему никто не применял силу и насильно в помещении стройкомпании не удерживал, пояснили правоохранители.

2 марта Михаил Мальцев заявил в полицию Ростова-на-Дону о том, что охранники жилого комплекса помешали ему снимать строящиеся дома и силой удерживали около часа. По словам главного редактора издания Сергея Строителева, охранники отобрали у журналиста фотоаппарат и мобильный телефон до приезда полиции.

Михаил Мальцев сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что не согласен с отказом возбудить дело. "Решение органов МВД по моему заявлению не разделяю, но дальнейшие меры предпринимать не хочу. Свою версию событий я изложил в заявлении [о нападении]", - сказал журналист.

Он уточнил, что его фотокамера и телефон в результате инцидента повреждены не были, а фотосъемку он вел по заданию редакции. "Стройку я снимал по журналистскому заданию для обзора о крупнейших застройщиках многоквартирного жилья по итогам 2017 года для спецвыпуска "Строительство и ЖКХ", - пояснил Михаил Мальцев.

Редакция пока не получила документов о решении полицейских, сообщил сегодня заместитель главреда еженедельника "Город N" Алексей Тимошенко.

"Михаил Мальцев и редакция оставляют за собой такое право [на обжалование], однако до сих пор никаких официальных документов от МВД заявитель не получил", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители ростовского отделения Союза журналистов России оказались недоступными для комментариев. Сайт областного отделения СЖР в последний раз обновлялся в январе 2015 года, а на официальной странице регионального отделения союза в соцсети "ВКонтакте" последняя запись датируется началом января.

Отметим, что деловой еженедельник "Город N" выходит с 1992 года. Его учредителем и издателем является ООО "Газета", издание выпускается тиражом 10 тысяч экземпляров c ориентацией на "бизнес-аудиторию", информирует сайт газеты.

Примечание:

"Следком забрал у полиции дело о нападении на Прудникова", "Все подсудимые по делу о нападении на Рязанцева признали вину", "Установлена причастность ростовских экстремистов к нападению на корреспондента "Кавказского узла".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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