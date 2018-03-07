Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана. Фото © Sputnik / Murad Orujo https://ru.sputnik.az/incidents/20170224/409093273/sluzhba-gosbezopasnosti-azerbajdzhan-pojmala-shpionov.html

07 марта 2018, 09:42

Два человека убиты при спецоперации в Азербайджане

Два члена террористической группировки "Хачмазский джамаат" убиты на севере Азербайджана после оказания вооруженного сопротивления, сообщила Служба госбезопасности.

"В результате оперативных мероприятий была выявлена и обезврежена так называемая террористическая группа "Хачмазский джамаат" во главе с гражданином Азербайджана", - заявили в ведомстве.

По данным СГБ, члены группировки пытались организовать теракты и оказали вооруженное сопротивление при задержании. На месте происшествия обнаружены кустарные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы, пишет сегодня РИА "Новости".

"Оперативные мероприятия были осуществлены на основании возбужденного уголовного дела по статьям 28, 214.2.1, 214.2.3 (подготовка к теракту), 218.2 (участие в преступном сообществе) УК АР", - цитирует источник в СГБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об убийстве трех предполагаемый боевиков в Азербайджане в октябре 2017 года. Члены вооруженной группировки были убиты в перестрелке с силовиками. Они планировали теракт на митинге в Баку, заявили в Службе госбезопасности Азербайджана.

Примечание:

"Подозреваемые в похищении человека задержаны в Азербайджане", "Силовики отчитались об убийстве беглого арестанта и его сообщника в Азербайджане", "Два человека убиты в спецоперации в Азербайджане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 марта 2018, 11:19

07 марта 2018, 11:04

07 марта 2018, 10:21

  • Вячеслав Дерев задержан в Карачаево-Черкесии

    Следователи этапировали в Москву бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, задержанного по делу о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов, рассказали его знакомые. Представитель Следкома подтвердил эту информацию.

07 марта 2018, 09:42

07 марта 2018, 09:32

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты