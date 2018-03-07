Два человека убиты при спецоперации в Азербайджане

07 марта 2018, 09:42

Два члена террористической группировки "Хачмазский джамаат" убиты на севере Азербайджана после оказания вооруженного сопротивления, сообщила Служба госбезопасности.

"В результате оперативных мероприятий была выявлена и обезврежена так называемая террористическая группа "Хачмазский джамаат" во главе с гражданином Азербайджана", - заявили в ведомстве.

По данным СГБ, члены группировки пытались организовать теракты и оказали вооруженное сопротивление при задержании. На месте происшествия обнаружены кустарные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы, пишет сегодня РИА "Новости".

"Оперативные мероприятия были осуществлены на основании возбужденного уголовного дела по статьям 28, 214.2.1, 214.2.3 (подготовка к теракту), 218.2 (участие в преступном сообществе) УК АР", - цитирует источник в СГБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об убийстве трех предполагаемый боевиков в Азербайджане в октябре 2017 года. Члены вооруженной группировки были убиты в перестрелке с силовиками. Они планировали теракт на митинге в Баку, заявили в Службе госбезопасности Азербайджана.