07 марта 2018, 09:32

Краснодарский должник заподозрен в насилии над приставом

Житель Краснодара проехал на машине по ноге судебного пристава, прибывшего к нему за взысканием долга, сообщили следователи.

По версии следствия, 6 февраля судебный пристав-исполнитель приехал домой к местному жителю. Должник оскорбил пристава, после чего сел в автомобиль и проехал по его ноге, рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), сообщило 6 марта ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале житель Крымского района Краснодарского края был обвинен в применении насилия в отношении инспектора ДПС на дороге Темрюк - Краснодар. 

Примечание:

"Судебный пристав на Кубани заподозрена в превышении полномочий", "Шестеро жителей Кропоткина обвинены в избиении полицейских", "Обвиняемый в нападении на краснодарских полицейских выдан России".

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