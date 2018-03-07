07 марта 2018, 09:32
Краснодарский должник заподозрен в насилии над приставом
Житель Краснодара проехал на машине по ноге судебного пристава, прибывшего к нему за взысканием долга, сообщили следователи.
По версии следствия, 6 февраля судебный пристав-исполнитель приехал домой к местному жителю. Должник оскорбил пристава, после чего сел в автомобиль и проехал по его ноге, рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), сообщило 6 марта ведомство на своем сайте.
"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале житель Крымского района Краснодарского края был обвинен в применении насилия в отношении инспектора ДПС на дороге Темрюк - Краснодар.
"Судебный пристав на Кубани заподозрена в превышении полномочий", "Шестеро жителей Кропоткина обвинены в избиении полицейских", "Обвиняемый в нападении на краснодарских полицейских выдан России".
07 марта 2018, 11:19
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07 марта 2018, 10:21
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Вячеслав Дерев задержан в Карачаево-Черкесии
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07 марта 2018, 09:32
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Краснодарский должник заподозрен в насилии над приставом
Житель Краснодара проехал на машине по ноге судебного пристава, прибывшего к нему за взысканием долга, сообщили следователи.
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