АЗС. Фото Елены Синеок "Юга.ру"

07 марта 2018, 07:59

МЧС признало опасными большинство газовых АЗС в Дагестане

Практически все автогазозаправочные станции в Дагестане работают с нарушениями норм пожарной безопасности, заявил 6 марта руководитель республиканского управления МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Владимир Васильев раскритиковал работу владельцев автозаправочных станций, упрекнув их в недоплате налогов. По данным налоговиков, в Дагестане работают 784 автозаправки, но фактически на учете стоят 660 АЗС, сообщил 26 февраля спикер парламента Хизри Шихсаидов.

За последние три года на АЗС в Дагестане произошло девять пожаров, при которых пострадали 35 человек, один человек погиб, ущерб составил более 30 миллионов рублей, сообщил глава республиканского управления МЧС Нариман Казимагамедов на совещании, в котором участвовали представители администрации Махачкалы, Ростехнадзора, ассоциации автозаправщиков и руководители АЗС Махачкалы и Каспийска.

В 2014-2017 годах в Дагестане произошло девять происшествий на АЗС, три из них - в Махачкале. Травмы получили десятки человек. Надзорные органы анонсировали закрытие всех заправок, работающих с нарушениями, но в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было - некоторые заправки после проверок меняли названия и возобновляли работу, отмечается в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Наиболее частой причиной пожаров Казимагамедов назвал использование оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. "Кроме того, на объектах работают люди без соответствующего обучения", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

На учете в МЧС стоит 701 объект многотопливных АЗС, из них 586 объектов реализуют сжиженные углеводородные газы, уточнило ведомство.

"Практически все автогазозаправочные станции республики на сегодняшний день эксплуатируются с грубыми нарушениями норм и требований по пожарной безопасности... Руководителям АГЗС было предложено выполнять все предписания органов надзорной деятельности и профилактической работы по приведению объектов в соответствие требованиям пожарной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном 6 марта на сайте ведомства.

Также Нариман Казимагамедов предложил разработать план устранения нарушений по каждой проблемной заправке, пообещав помощь в этом со стороны надзорных органов МЧС, сообщило 6 марта РИА "Дербент".

Напомним, что 15 февраля прокуратура сообщила о подаче в суд исков о закрытии пяти махачкалинских АЗС, на которых нашла нарушения правил безопасности. 7 февраля аналогичные претензии стали поводом для исков с требованием закрыть 15 заправок в Махачкале.

Примечание:

"Пожар на АЗС в Бабаюрте потушен", "Прокуратура добилась закрытия 12 АЗС в Дагестане", "Суд в Махачкале принял решение о демонтаже незаконно установленной АЗС".

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