Сотрудники "СПС Кавказ" приостановили пикетирование посольства Абхазии

07 марта 2018, 06:30

Сотрудники ООО "СПС Кавказ" пообещали возобновить протестные акции с 14 марта, если власти Абхазии не найдут способа урегулировать конфликт вокруг предприятия, о захвате которого ранее заявил его учредитель Михаил Панов.

Как информировал "Кавказский узел" гендиректор ООО "СПС Кавказ" Михаил Панов заявил о захвате своего предприятия, расположенного в селе Лыхны Гудаутского района, гражданами Абхазии. Сотрудники предприятия провели около посольства Абхазии в Москве акции протеста 2 и 5 марта. Представитель Панова анонсировал бессрочный митинг в случае отсутствия реакции со стороны властей. 5 марта министр экономики Абхазии Ардзинба встретился с бизнесменом Пановым и пообещал ему содействие в разрешении конфликта.

В письме, которое Панов 2 марта передал послу Абхазии, сказано, что несколько граждан Абхазии, "опираясь на личные коррупционные связи во властных структурах Республики Абхазия", потребовали особых условий участия в хозяйственной и финансовой деятельности российского предприятия. Официальные обращения по этому поводу в правоохранительные органы и к властям Абхазии были "проигнорированы", написал Михаил Панов. Налет на предприятие был совершен 20 сентября 2016 года, когда российские сотрудники предприятия были не по своей воле вывезены на границу с Россией и вынужденно покинули территорию Абхазии, указано в письме бизнесмена, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

С 6 марта одиночные пикеты сотрудников предприятия ООО "СПС Кавказ" возле посольства Абхазии в Москве временно прекратились после встречи Михаила Панова с Адгуром Ардзинбой. "Акции могут возобновиться с 14 марта в случае отсутствия решения по нашему вопросу. Министр экономики обещал деятельное участие, и мы верим его словам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Илья Панов, доверенное лицо Михаила Панова.

По его словам, на встрече с министром российскому бизнесмену были даны заверения, что власти Абхазии разрешат сложившуюся ситуацию по закону. "Министр согласился посетить завод вместе с Михаилом Пановым. Возможно, состоится совместная пресс-конференция с министром. В случае если обещания так и останутся словами... мы продолжим ежедневно проводить различные акции у посольства Абхазии в Москве и у здания МИД РФ", - отметил он.

Илья Панов сообщил, что одиночные пикеты, в том числе с участием Михаила Панова проводились со 2 по 5 марта ежедневно с 08.00 до 18.00, на пикете присутствовали представители российских СМИ. На парковке рядом с посольством стоял автомобиль с баннером: "Захвачено очередное российское предприятие "СПС Кавказ". Кто следующий?".

Предприятие по производству пластиковых полимерных труб различных диаметров для устройств наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации в селе Лыхны Гудаутского района продолжает работать и производить трубы по государственному заказу, по целевой инвестиционной программе, финансируемой из бюджета России, сообщил Илья Панов.

Проблема рейдерских захватов в Абхазии не решена

Подобные проблемы, как у Панова, не редкость для бизнесменов в Абхазии, заявил "Кавказскому узлу" абхазский журналист Антон Кривенюк.

"Причин много, тема многогранная. Во-первых, нежелание большей части предпринимателей, работавших и в нулевых, и в этом десятилетии, работать в правовом поле. Создалась совершенно абсурдная практика брать в долю на ренту по сути "крышу" из числа "привилегированных людей" в Абхазии", - сказал он.

Также, по его словам, после 2014 года проблема усилилась на фоне накопившихся долговых обязательств абхазского бизнеса, резкого спада абхазской экономики и резкого ухудшения криминогенной обстановки. "В этих условиях активы, которые зачастую не были даже нормально зарегистрированы в правовом поле, стали добычей в принципе для всех, кто может собрать группу вооруженных людей. Таких людей сейчас много в условиях катастрофического упадка государства", - отметил Кривенюк.

Журналист Стелла Адлейба рассказала "Кавказскому узлу", что в своей практике она очень часто сталкивалась с "наглым захватом чужого имущества", когда люди обращались за помощью к ней и её коллегам. "К сожалению, есть такая практика... Кстати говоря, это касается не только бизнеса, у людей отнимают и дома, и квартиры", - отметила она.

Главная причина захвата имущества происходит из-за безнаказанности, клановости, несостоятельной судебной системы, пассивной власти и многого другого, считает она.

"Кавказский узел" также писал, что многолетний конфликт предпринимателя из Екатеринбурга Игоря Варова, проживающего в Абхазии с 2002 года, и его бывших деловых партнеров за супермаркет "Континент" привел к его закрытию. В ноябре 2016 года Варов упоминался в контексте разразившегося в Абхазии гей-скандала. Журналист Изида Чания связала этот скандал с попыткой захвата бизнеса Варова. Сам бизнесмен призвал правоохранительные органы Абхазии не допустить захват его компании "Конти-Опт". 5 декабря 2016 года Варов сообщил, что его дом в Гаграх был обстрелян.