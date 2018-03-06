Батумский городской суд. Фото © Sputnik/ Seyran Baroyan https://sputnik-georgia.ru/incidents/20170320/235255918/Besporjadki-v-Batumi-sud-otpravil-eshhe-devjat-chelovek-v-zakljuchenie.html

06 марта 2018, 18:48

Двое осужденных по делу о беспорядках в Батуми освобождены досрочно

Мераб Гогоберидзе и Ираклий Чхвиркия, признанные виновными в организации беспорядков в Батуми вышли на свободу по решению комиссии об условно-досрочном освобождении.

"Кавказский узел" писал, что бывший член "Единого национального движения" Чхвиркия и руководитель НПО "Центр по борьбе с коррупцией" Гогоберидзе были задержаны 24 апреля 2017 года, а через два дня взяты под стражу. Оба арестованных назвали обвинения против них абсурдными, а Гогоберидзе с 25 апреля по 6 мая проводил голодовку в знак протест против своего ареста. 10 января каждый из них был осужден на полтора года.

11 марта 2017 года, после того, как полицейские выписали штраф жителю Батуми за неправильную парковку, перед зданием ГУВД Аджарии началась спонтанная акция протеста, в числе требований которой была отставка начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Акция переросла в беспорядки, в ходе которых пострадали 18 ее участников и 15 полицейских, были сожжены и разбиты семь автомобилей. По данным городской администрации, ущерб инфраструктуре Батуми составил около 150 тысяч лари (около 60 тысяч долларов).

Сегодня Ираклий Чхвиркия и Мераб Гогоберидзе покинули изолятор, сообщил их адвокат Паата Шавадзе.

"Комиссия по условно-досрочному освобождению изучила дела задержанных и приняла решение об их освобождении. Чхвиркия и Гогоберидзе уже покинули тюремное учреждение", - приводятся слова адвоката на сайте Общественного телевидения Грузии.

Всего после акции были арестованы 75 человек. Большинство из них оштрафовали, 21 человека привлекли к уголовной ответственности. Некоторые осужденные по делу о беспорядках продолжают находиться в тюрьме, информировали сегодня "Новости-Грузия".

Примечание:

"Предприниматели провели сидячую акцию протеста в Тбилиси", "Бастующие водители маршруток и автобусов оштрафованы в Кутаиси", "Пострадавшие при пожаре в Тбилиси торговцы заявили об отсутствии поддержки властей".

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