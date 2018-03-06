Активист Ахсан Нурузаде приговорен к восьми годам лишения свободы

06 марта 2018, 22:03

Активист "Мусульманского единства" Ахсан Нурузаде, известный выступлениями в поддержку осужденных в Азербайджане мусульман, получил восемь лет тюрьмы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В последнем слове Нурузаде объявил себя невиновным.

Как писал "Кавказский узел", Ахсан Нурузаде был задержан в Баку 6 октября 2017 года. 27 февраля гособвинитель назвал вину Нурузаде доказанной и попросил приговорить подсудимого к восьми годам заключения.

Сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес Нурузаде обвинительный приговор в виде восьми лет лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фариз Намазлы.

Оглашению приговора предшествовало выступлением Нурузаде с последним словом. "Он сказал, что обвинение - вымысел. Нурузаде сказал, что его преследуют за защиту прав религиозных активистов, за поддержку лидера «Мусульманского единства» Талеха Багирзаде, за содействие в оказании материальной и моральной поддержки семьям осужденных по Нардаранским событиям», - сказал Намазлы.

Талех Багирзаде и другие верующие были признаны виновными в организации беспорядков, которые начались после спецоперации в Нардаране в ноябре 2015 года. В беспорядках погибли семь человек, в том числе двое полицейских. "Кавказский узел" в справке "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями.

Защита Ахсана Нурузаде просила вынести ему оправдательный приговор. «Все обвинение базируется на свидетельствах полицейских и свидетелей-понятых, которые уже многократно привлекались в качестве понятых. А ведь понятой – случайный свидетель. Как же он может регулярно быть понятым?Обвинение утверждает, что у Нурузаде были обнаружены 14,775 грамма героина и он якобы нашел их на улице. Стоимость такой массы героина на черном рынке исчисляется 4-значными цифрами в долларовом выражении. Какой разумный человек поверит, что такое «добро» валяется на улице», - сказал адвокат Намазлы, пообещав, что защита подаст апелляцию.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили вынесение приговора Нурузаде. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Ахсан Нурузаде включен в список из 161 политзаключенного Азербайджана, составленный в ноябре Центром защиты политзаключенных. Он был в группе поддержки лидера "Мусульманского движения" Талеха Багирзаде и его 17 сторонников, которых осудили по делу об организации массовых беспорядков в поселке Нардаран. Подсудимые, заявлявшие о пытках со стороны силовиков, не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".