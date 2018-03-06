06 марта 2018, 17:38

Продлено конкурсное производство в махачкалинском Бизнесбанке

Арбитражный суд Дагестана на полгода продлил конкурсное производство в Бизнесбанке.

"Кавказский узел" информировал, что 19 сентября 2013 года Центральный банк России отозвал у Бизнесбанка лицензию, а 19 декабря 2013 года Арбитражный суд Дагестана признал банк банкротом. Процедура конкурсного производства в банке неоднократно продлевалась.

Бизнесбанк, по данным ЦБ РФ, работал с апреля 1994 года, у него было два филиала в Махачкале и по одному в Москве, Краснодаре и Кизляре. Уставный капитал банка на момент отзыва лицензии составлял свыше 183 миллионов рублей.

Республиканский арбитраж удовлетворил ходатайство управляющего о продлении конкурсного производства еще на шесть месяцев, со ссылкой на материалы суда сообщил сегодня "Интерфакс".

При этом рассмотрение отчетов конкурсного управляющего назначено на 5 сентября, информирует издание.

По данным на 31 января, сумма долга банка составляла 41,825 миллиона рублей, говорится в отчете, опубликованном 28 февраля на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Примечание:

"Минфин Дагестана заявил об отсутствии долгов по зарплате бюджетникам", "Эксперты: Абдулатипов сменил главу Минфина Дагестана для укрепления своей команды", "Шуайбов: налоги с Кизлярского коньячного завода пойдут в бюджет Дагестана".

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