Подозреваемый в похищении волгоградской школьницы не признал вину

06 марта 2018, 15:21

Задержанный по подозрению в похищении 11-летней девочки в Камышине утверждает, что не удерживал ее силой, но школьница заявляет об обратном, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", школьница в Камышине пропала 1 марта. В ее поисках участвовали сотни полицейских и волонтеров. 5 марта полицейские обнаружили девочку живой и здоровой в квартире одного из местных жителей. 58-летний мужчина был задержан. Оказалось, что ранее он работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки.

Сама школьница рассказала следователям, что 1 марта по дороге в школу к ней подошел незнакомый мужчина, который представился полицейским и сказал, что она задержана, а затем привел в квартиру, где удерживал в течение четырех суток. Следствие 5 марта заявило, что, по предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось.

Задержанный заявил следователям, что хотел помочь девочке

О результатах поиска школьницы и расследовании ее исчезновения в Камышине рассказали сегодня на совместном брифинге руководители Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области и регионального главка полиции, передает корреспондент "Кавказского узла", которому пресс-служба Главного управления МВД России по Волгоградской области предоставила аудиозапись с брифинга.

Девочка была найдена 5 марта в 8.30 мск в квартире жителя 7-го микрорайона Камышина, сообщил на брифинге глава регионального управления СКР Михаил Музраев. Этот мужчина ранее не был судим, работал в магазине родителей девочки с 2011 по 2016 год, сообщил Музраев, отметив, что задержанный "проживал один, вел асоциальный образ жизни, пьянствовал", и у него "были непогашенные кредиты в трех банках на сумму 318 тысяч рублей".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 (похищение в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений) УК РФ.

Задержанный выдвигает версию, что школьница была на улице одна, плакала, и он решил ей помочь и отвел ее к себе домой, рассказал Музраев. По словам задержанного, в машину девочка села добровольно, в квартире он ее не удерживал.

Вместе с тем, как отметил Музраев, версия задержанного опровергается показаниями школьницы. Девочка рассказала, что мужчина, представившись сотрудником полиции и заявив, что задерживает ее на несколько дней, надел наручники и приковал к сидению автомобиля, когда вез к себе на квартиру.

"В квартире связывал ее, рот заклеивал скотчем, входная дверь была постоянно заперта на ключ […] Дверь на балкон была заблокирована. Он говорил, что отвезет ее в Москву и будет требовать выкуп", - рассказал Музраев.

При этом, по его словам, на теле девочки телесных повреждений не обнаружено, также установлено, что насилия к ней не применялось.

"Проверка телефона подозреваемого показала наличие фотографий девочки и ее родителей, а также видеозапись потерпевшей. Все это свидетельствует о том, что он заранее готовился к похищению. В ходе осмотра квартиры подозреваемого изъято поддельное удостоверение майора полиции, наручники и веревка, которой девочка связывалась", - заявил Музраев.

По его словам, 7 марта следствие направит в суд материалы в отношении задержанного с ходатайством об избрании меры пресечения - ареста, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Музраев также сообщил, что заявление от родителей девочки о ее исчезновении поступило 1 марта в 21.30 мск, после чего сразу были организованы поисковые мероприятия и возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 (умышленное убийство малолетнего) УК РФ, в рамках которого было допрошено свыше 50 человек.

По словам Музраева, 2 марта вечером девочка со своего телефона позвонила на сотовый телефон матери и пояснила, что она находится у рынка "Бородинский" с мужчиной, который представился сотрудником полиции, и что ее задержание связано с ее родной сестрой, которая находится в Москве.

"Разговор длился очень короткое время, потом связь прервалась, и телефон был отключен. Было принято решение расширить площадь поисковых мероприятий и начать поквартирные обходы в сплошном порядке, проверяя подвалы, гаражи и заброшенные здания", - рассказал Музраев, добавив, что в результате этой работы и была найдена девочка.

Напомним, 3 марта появилась информация, что девочка вышла на связь и в телефонном разговоре успела передать приметы похитителя.

Девочке грозила серьезная опасность, считают в полиции

Обнаружили девочку и задержали подозреваемого в ее похищении сотрудники полиции из Котово, сообщил на брифинге глава Главного управления МВД по Волгоградской области Александр Кравченко.

По его словам, мужчина, когда к нему пришли полицейские, пытался закрыть дверь, а девочка закричала: "Это вы не меня ищете?".

Кравченко сообщил, что подозреваемый "замкнулся и практически ничего не говорит, кроме того, что девочка сама к нему села". При этом в полиции считают, что с учетом многочисленных долгов в планы задержанного входило получить деньги с семьи девочки, а когда история с исчезновением школьницы получила такой резонанс, появилась реальная угроза ее жизни. "В квартире в коридоре [у задержанного] была обнаружена большая сумка с ножом и арбалетом", - отметил Александр Кравченко.

По его словам, задержанный "идеально характеризовался родителями девочки как общительный, коммуникабельный человек", и они не имели насчет него никаких подозрений.

Всего к поискам школьницы привлекалось около 1340 сотрудников полиции, 200 сотрудников администрации Камышина и 250 волонтеров, отметил Александр Кравченко.

Комментариями задержанного или его представителей относительно заявлений следователей и правоохранителей "Кавказский узел" не располагает.