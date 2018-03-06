Мэрия Гуково попросила областные власти о помощи с доставкой угля

06 марта 2018, 15:39

Власти Гуково попросили Минпром Ростовской области помочь с транспортом для доставки угля бывшим сотрудникам "Кингкоула". Участники сегодняшнего пикета заявили, что до сих пор не получили обещанный уголь, а вопрос выплаты долгов по зарплате власти не решают.

"Кавказский узел" писал, что 1 марта представитель Минпрома Ростовской области объяснил задержку с доставкой угля гуковским шахтерам сильным снегопадом. Он пообещал, что горняки получат уголь до 12 марта. 5 марта власти Гуково заявили, что не могут найти транспорт для доставки угля. Горняки рассказали, что вынуждены разбирать старые заборы для отопления своих домов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Гуково сегодня -8 градусов, скорость ветра 4 м/с. Ночная температура составит -13 градусов, ветер усилится до 9 м/с. С 7 марта ожидается потепление. Днем будет +5 при ветре 11 м/с, прогнозируется умеренный дождь.

Сегодня 45 человек провели возле ДК шахты "Ростовская" очередной согласованный с властями пикет. Женщины, присутствовавшие на акции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что у них нет праздничного настроения перед 8 марта. Вопрос с выплатами задолженности повис в воздухе, никаких изменений нет, а уголь до праздника не привезли, пояснили протестующие.

По словам главы юридического отдела гуковского "Росуглепрофа" Вячеслава Колюжина, транспорт для доставки угля пока не найден, сообщила на митинге представитель инициативной группы протестующих Татьяна Авачёва.

Бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 12-13 февраля шахтерам было выдано 100 тонн угля. Этот уголь достался 26 семьям горняков, а всего в нем нуждались 300 человек. 26 февраля шахтеры обратились в ростовский штаб кандидата в президенты Владимира Путина за содействием в выдаче угля.

Уголь для жителей Гуково на шахте "Шерловская" есть, 50 тонн можно забирать хоть сегодня, но администрация города не может найти транспорт, сообщил "Кавказскому узлу" заместитель мэра Евгений Яковлев. Те машины, которые возили уголь в прошлый раз, работают сейчас за приделами области, а с новыми частниками договориться не получается, пояснил он.

Яковлев отметил, что сегодня глава Гуково Виктор Горенко встречается в Ростове-на-Дону с министром промышленности и энергетики области Михаилом Тихоновым и попросит его помочь с транспортом.

Когда уголь с шахты "Шерловская" доставят на склад в Гуково, проблем с тем, чтобы развести его нуждающимся, не возникнет, добавил заммэра. "Две машины ЗИЛ у нас есть, поэтому уголь доставим прямо ко двору, денег с людей за это мы не берем", - сказал он.

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В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Новости о протестах шахтеров в Гукове "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".