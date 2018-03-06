Прокуратура нашла нарушения при проверке бюджета Дагестана

06 марта 2018, 10:06

Выявлены факты нецелевого использования более 37 млн рублей, выделенных на мероприятия по республиканской программе, сообщили в прокуратуре Дагестана.

Деньги были выделены в рамках программы, предполагающей благоустройство Махачкалы, на 2015-2017 годы. Выяснилось, что оплата работ, не предусмотренных программой, была произведена из средств республиканского бюджета, тогда как эти мероприятия должны быть профинансированы местным бюджетом, рассказали в прокуратуре Дагестана.

"Материалы проверки направлены в следственные органы для организации уголовного преследования по п."б" ч.2 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств)", сообщило ведомство 5 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что 16 января Счетная палата Дагестана заявила о финансовых и бюджетных нарушениях мэрии Махачкалы на сумму 2,9 миллиарда рублей. 21 января мэр дагестанской столицы Муса Мусаев был арестован подозрению в превышении должностных полномочий. 28 февраля мэрия Махачкалы заявила, что цифры в акте о нарушениях, найденных аудиторами, на порядок меньше сумм, указанных в итоговом докладе Счетной палаты. По итогам проверок работы госучреждений республики уволены 29 чиновников, возбуждено десять уголовных дел и вынесено три приговора, говорится в отчете Счетной палатой Дагестана.