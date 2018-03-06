Власти выделили более 2 миллиардов на модернизацию детских поликлиник на юге России

06 марта 2018, 09:25

Регионы получат в 2018 году 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями, из них 2,063 миллиарда рублей пойдет на юг России, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства России.

Это постановление вносит изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения", оно было подписано 3 марта. Подписанное в тот же день распоряжение правительства определяет, сколько и в какой регион будет направлено денег.

Так, Адыгея получит 44385,1 тысячи рублей, Дагестан - 297770,2, Ингушетия - 52104,6, Кабардино-Балкария - 71119,9, Калмыкия - 35373,9 тысячи рублей. Карачаево-Черкесии выделено 44680,1 тысячи рублей, Северной Осетии - 64809,6, Чечне - 189643,9 тысячи рублей.

В Краснодарский край направят 358780,2 тысячи рублей, на Ставрополье - 229359,4, в Астраханскую область - 86074,1, Волгоградскую область - 170434,2. Больше всего из южных регионов получит Ростовская область - 418572,9 тысячи рублей, значится в опубликованных сегодня материалах на сайте правительства России.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале власти выделили почти 636 миллионов на больницы в Чечне и Адыгее. На строительство новой больницы в Грозном в 2018 году будет направлено 400 миллионов, а на пристройку к клинике в Майкопе - около 236 миллионов рублей, сообщило сегодня правительство России.