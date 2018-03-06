В поликлинике. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

06 марта 2018, 09:25

Власти выделили более 2 миллиардов на модернизацию детских поликлиник на юге России

Регионы получат в 2018 году 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями, из них 2,063 миллиарда рублей пойдет на юг России, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства России.

Это постановление вносит изменения в госпрограмму  "Развитие здравоохранения", оно было подписано 3 марта. Подписанное в тот же день распоряжение правительства определяет, сколько и в какой регион будет направлено денег.

Так, Адыгея получит 44385,1 тысячи рублей, Дагестан  - 297770,2, Ингушетия  - 52104,6, Кабардино-Балкария -  71119,9, Калмыкия  - 35373,9 тысячи рублей. Карачаево-Черкесии выделено 44680,1 тысячи рублей, Северной Осетии - 64809,6, Чечне - 189643,9 тысячи рублей.

В Краснодарский край  направят 358780,2 тысячи рублей, на Ставрополье - 229359,4, в Астраханскую область  - 86074,1, Волгоградскую область  - 170434,2. Больше всего из южных регионов получит Ростовская область -  418572,9 тысячи рублей, значится в опубликованных сегодня материалах на сайте правительства России.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале власти выделили почти 636 миллионов на больницы в Чечне и Адыгее. На строительство новой больницы в Грозном в 2018 году будет направлено 400 миллионов, а на пристройку к клинике в Майкопе - около 236 миллионов рублей, сообщило сегодня правительство России.

Примечание:

"Противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии после многолетнего ремонта", "Пикетчица в Астрахани потребовала выделять больше денег на медицину", "Голубев потребовал наказать виновных в срыве строительства донских больниц".

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