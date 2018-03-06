Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

06 марта 2018, 08:57

Военно-Грузинская дорога полностью открыта для движения автотранспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 марта был запрещен проезд большегрузов на участке Владикавказ - Ларс. Позднее из-за ухудшения погоды был запрещен проезд и для легковых автомобилей. 5 марта дорога была открыта с ограничениями.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 08.30 мск 6 марта возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта. Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" опубликовал полезные советы в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" . Также на "Кавказском узле" размещена справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в районе Степанцминды осадков не ожидается, температура воздуха -3 градуса, ветер скоростью 8 метров в секунду. Вечером температура понизится до -7 градусов, ветер усилится до 10 метров в секунду. 7 марта также без осадков, воздух прогреется до +2 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.