Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в экстремизме

06 марта 2018, 07:53

Передано в суд дело жителя Кабардино-Балкарии, опубликовавшего в соцсети экстремистский материал, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, житель республики "распространил в одной из популярных социальных сетей Интернет экстремистский информационный материал".

В отношении местного жителя возбуждено дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Оно направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

"За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток", - сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии 5 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что за публикации в соцсети житель Дагестана был приговорен к 2 годам и 2 месяцам колонии. Он разместил в публичном доступе комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности и направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии, рассказали в ведомстве 5 марта.