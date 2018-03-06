Студенты в Грозном рассказали о принуждении к предвыборному флешмобу

06 марта 2018, 06:36

Межнациональная зарядка "18.03.18:Мы выбираем сильную страну!" прошла 5 марта в Грозном. Грозненские студенты заявили, что им было приказано участвовать в этой акции.

Зарядка с участием молодых людей из числа членов спортивных организаций и секций, студентов и учащихся старших классов школ состоялась в центре Грозного. Участники выполнили ряд простейших спортивных упражнений и по 18 приседаний каждый, сообщил сотрудник мэрии столицы Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Участниками акции стали около 5 тысяч человек, заявил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители рассказали, что участие в акции было вынужденным.

"Нас отправили туда прямо с занятий, сказав, что к 11.00 надо быть на площади. Но акция не началась ни в 11.00, ни в 12.00, ни даже в 13.00, а около 14.00 дня, когда туда подъехали гости из Москвы и наши руководители. Отжиматься на грязном асфальте было не сподручно. Мы ограничились простыми упражнениями: махами рук и ног и приседаниями. Ждали больше трех часов. А все закончилось за какие-то минут 15-20", - сказал студент одного из учреждений среднего специального образовния в Грозном Хусейн.

"Больше времени мы там ждали. Все уже порядком надоело, но уйти не разрешалось. Пришлось на холодном ветру и моросящем дожде ждать, пока подъедет начальство, и заняться физзарядкой. Все продрогли, пока там ждали, зарядка дала возможность согреться", - отметил студент Иса.

Участник акции Султан скептически отнесся к официальным данным о числе участников зарядки. "Не думаю, что было 5 тысяч участников, может 3-4 тысячи от силы, но не больше", - сказал он "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" неоднократно информировал о принудительном характере массовых мероприятий в Чечне. Так, 3 февраля в Грозном прошел массовый митинг в рамках всероссийской акции "Россия в моем сердце", бюджетники и студенты пожаловались на угрозы увольнением и недопуском к сессии в случае отсутствия на акции. В ноябре 2017 года студенты и работники госучреждений заявляли о принуждении к участию в митинге по случаю Дня народного единства. Студенты чеченских учебных заведений рассказывали "Кавказскому узлу", что присутствие на матчах грозненского футбольного клуба "Ахмат" и политических акциях отражается на размере стипендий.