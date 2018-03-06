Прокуратура не признала нападение на Рудомаху посягательством на жизнь общественного деятеля

06 марта 2018, 05:54

Прокуратура Краснодарского края приняла решение не направлять материалы дела о нападении на руководителя "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху и эколога Виктора Чирикова в управление ФСБ России для оценки по статье 227 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года неизвестные напали на Андрея Рудомаху и его спутников. Рудомаха получил черепно-мозговую травму и переломом носа, Виктор Чириков - травмы живота и химические ожоги глаз. У экологов были похищены компьютеры, фото- и видеокамеры, документы. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже, но затем переквалифицировала его на статью о разбое. После того как Рудомаха получил анонимные угрозы, следствие предоставило ему госзащиту.

4 января на платформе Change.org была размещена петиция с требованием расследовать нападение на Андрея Рудомаху и деятельность управления ФСБ по Краснодарскому краю, а также переквалифицировать уголовное дело на статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ). По состоянию на 05.46 мск 6 марта, петиция собрала 133 435 подписей.

Надзорное ведомство не нашло оснований для переквалификации статьи, информировал Совет по правам человека при президенте РФ.

"Оснований для направления материалов уголовного дела в УФСБ России по краю для дачи правовой оценки по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) в данный момент не имеется", — приводит пресс-служба СПЧ ответ прокуратуры Краснодарского края на запрос Совета в релизе, опубликованном на сайте СПЧ 5 марта.

Предварительное следствие по данному делу не окончено, указывает СПЧ со ссылкой на ответ прокуратуры.

Андрей Рудомаха - один из основателей организации "Эковахта по Северному Кавказу", которой он руководит с момента ее создания в 1997 году. В июле 2015 года по требованию СПЧ был включен в Совет по правам человека при главе Адыгеи, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной на "Кавказском узле". После того как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за отстаивание своей позиции в общественных интересах.