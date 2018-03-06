Односельчане Арчила Татунашвили рассказали о его конфликте с силовиками в Южной Осетии

06 марта 2018, 06:29

Никто из семьи погибшего в Цхинвале Арчила Татунашвили, умершего в больнице в Южной Осетии после его задержания силовиками, не принимал участие в военных действиях 2008 года. Арчил Татунашвили торговал овощами и был задержан силовиками в Южной Осетии после конфликта и отказа платить неформальную "дань" за право торговать, рассказали жители Ахалгорийского района.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля южноосетинские силовики задержали гражданина Грузии Арчила Татунашвили, а 23 февраля он умер в больнице Цхинвала. Грузия заявила, что Россия ответственна за его смерть, и потребовала передать тело погибшего его родным. На встрече в Эргнети 1 марта южноосетинская сторона отказалась назвать дату выдачи тела, грузинская делегация покинула переговоры. Судмедэксперт, проводивший вскрытие тела Татунашвили в Южной Осетии, заявил, что погибший не подвергался пыткам.

По версии южноосетинских силовиков, Татунашвили в августе 2008 года воевал против Южной Осетии на стороне Грузии. В КГБ Южной Осетии заявили, что он готовил диверсии, снимая на видео объекты военной инфраструктуры в республике. 1 марта глава комитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева заявила, что Татунашвили предположительно причастен к подготовке взрыва моста в Ленингоре, где нашли самодельное взрывное устройство.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетила 5 марта деревню Цилкани в регионе Мцхета-Мтианети и встретилась с семьей Арчила Татунашвили. Она заявила, что аппарат омбудсмена и государство делают все возможное для того, чтобы вернуть тело Арчила Татунашвили семье.

"Мы выслали информацию всем международным организациям и делаем все от нас зависящее, чтобы ускорить процесс передачи тела. На данном этапе – это первоочередная задача как для семьи, так и для государства", - приводятся слова Нино Ломджария в релизе, опубликованном на сайте народного защитника Грузии.

Сейчас трудно сказать точно, как долго продлится этот процесс, заявила Нино Ломджария.

"Получить информацию... очень сложно – они (власти Южной Осетии, - прим. "Кавказского узла") ужесточили полицейский режим. Мы будем вовлечены в это дело на всех этапах и будем доносить информацию до общественности", - заявила 5 марта Нино Ломджария журналистам.

К вопросу о выдаче тела подключилась Грузинская православная церковь

После встречи с родителями Татунашвили католикос-патриарх всея Грузии Илия II 3 марта направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что уже больше недели тело молодого человека не выдают семье, и у близких нет возможности похоронить его согласно христианским обычаям, "что еще более усугубляет их скорбь и вызывает возмущение общественности".

"Мы знаем, что этот вопрос не входит в компетенцию Вашего Святейшества, но мы просим употребить Ваш большой авторитет и обратиться к соответствующим структурам, чтобы тело Арчила Татунашвили было возвращено родственникам своевременно", - говорится в письме Илии Второго, текст которого размещен на сайте патриархии Грузии.

4 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что предпримет все возможное для решения вопроса о передаче тела Татунашвили в кратчайшие сроки, информирует Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По сведениям Грузинской патриархии, тело будет передано через Международный комитет Красного Креста.

В свою очередь Красный Крест заявил о готовности принять участие в передаче тела грузинской стороне.

"Международный комитет Красного Креста, являющийся нейтральной, невовлеченной организацией, следит за этой темой. Мы ведем диалог со всеми структурами, имеющими к этому отношение, и мы готовы принять участие в транспортировке тела господина Татунашвили", - говорится в сообщении МККК, опубликованном на сайте "Интерпресс-Грузия".

Близкие и родные Арчила Татунашвили опровергают версию Южной Осетии

Журналисты грузинских СМИ ожидают выдачи тела на линии разграничения с Южной Осетией.

"Сегодня (5 марта) мы – журналисты – целый день дежурили в селе Эргнети (село Горийского района, расположенное на разделительной линии, - прим. "Кавказского узла"), ожидая, что тело будет передано", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Георгий Апциаури.

Близкие и родные Арчила Татунашвили опровергают версию Южной Осетии о его участии в военных действиях, как и о причастности к подготовке терактов.

Из членов семьи Татунашвили, которые проживали в селе Канчавети Ахалгорского района, никто не принимал участия в военных действиях 2008 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жители Ахалгорского района.

"Родной отец Арчила в 90-е годы не пустил бандформирование "Мхедриони" в Зарское ущелье, где находится осетинское население. Он их уговорил, чтобы не ходили туда, и говорил, что осетины - тоже наши люди", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" односельчан семьи Татунашвили.

Военизированное формирование "Мхедриони" было создано в 1989 году Джабой Иоселиани. Сыграло роль в свержении первого президента страны Звиада Гамсахурдии.

По словам односельчан, Арчил Татунашвили ушел из армии по завершении контракта в 2011 году. Затем он с двумя товарищами долгое время торговали овощами в Ахалгори.

По словам журналиста Георгия Апциаури, многие из жителей Ахалгори получают удостоверения у властей Южной Осетии и ведут небольшой бизнес.

После того как 10 января 2018 года на границе Ахалгорского района открылся таможенный пост, для челночных торговцев стало труднее возить товары в Цхинвальский регион, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" конфликтолог Зураб Бенделианишвили.

"До открытия таможенного поста "дань" с торговцев неформально брала южноосетинская милиция, а после этого – пришлось платить и установленные платежи на границе, и негласные платежи милиции. То есть брали двойную плату с них", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Бенделианишвили.

По его информации, 21 февраля при ввозе товара у Арчила Татунашвили возник спор с таможенниками из-за того, что мужчина отказывался платить "двойную дань".

"Не знаю, заплатил он или нет, но он въехал в Ахалгори 21 февраля, переночевал там, а на следующий день к нему пришли милиционеры и забрали в участок", - заявил Бенделианишвили.

Отношения между Грузией и Южной Осетией стабильно плохие

"В принципе уже через год после окончания войны наладилось движение людей через границу. Люди приходили то туда, то сюда, вели бизнес. В отношении грузин власти Южной Осетии то ужесточали режим пересечения разделительной линии, то ослабляли его", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Георгий Апциаури.

По мнению Зураба Бенделианишвили, после смерти Татунашвили отношения между сторонами значительно осложнятся. Тем не менее, Грузия, по его мнению, не отменит программы предоставления медицинских услуг жителям Южной Осетии и не введет ограничения на въезд.

"Программа вовлечения продолжится. Но на уровне межличностных отношений, народной дипломатии, наверняка, будет ожесточение... Думаю, что даже товарооборот уменьшится", - считает он.

Георгий Апциаури также считает, что недоверие между простыми людьми возрастет.

"Насколько я знаю, в Ахалгори сейчас люди ходят в страхе. Они боятся, что или милиция ожесточится, или последуют другие неприятности. И мне кажется, что меньше людей туда поедет торговать после этого", - заявил он.