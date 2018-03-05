Медицинский работник. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

05 марта 2018, 20:43

Врачи назвали удовлетворительным состояние заболевших в Майкопе детей

Число госпитализированных после вспышки инфекции в детском саду выросло до 46 человек, из них 23 - дети, заявила мэрия Майкопа. Состояние детей удовлетворительное, тяжелых больных среди госпитализированных нет, сообщили представители Минздрава Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", с 25 февраля по 3 марта в Майкопе были госпитализированы 20 сотрудников детсада и 14 детей, у них была диагностирована острая кишечная инфекция. Сегодня представитель Минздрава Адыгеи сообщила, что число заболевших детей возросло до 17, а прокуратура Адыгеи обвинила детсад в несоблюдении санитарных норм.

"По состоянию на 17.00 5 марта заболевание выявили у 23 детей и 23 сотрудников образовательного учреждения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Медицинское обследование воспитанников детского сада продолжается", - цитирует сообщение пресс-службы администрации Майкопа РИА "Новости".

По данным ведомства, ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Адыгее, детский сад закрыт на карантин, проводится дезинфекция.

"В выходные медики активно обследовали людей, контактировавших с заболевшими. Те, у кого высевался возбудитель, были госпитализированы и получают лечение, даже если люди не озвучивали жалоб. Это нужно для того, чтобы инфекция не распространялась", - цитирует министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова "Интерфакс".

Он также добавил, что тяжелобольных среди госпитализированных на сегодняшний день нет.

"Состояние детей удовлетворительное, в тяжелой форме пациентов нет. Все пострадавшие посещали разные группы дошкольного учреждения. Со вторника, 6 марта, минздрав республики начинает превентивное лечение всех контактировавших с заболевшими", - со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Галину Савенкову сообщает ТАСС.

Примечание:

"Шесть человек стали жертвами отравления в Адыгее", ""СОЦПРОФ" заявил о плохом качестве молочной продукции в детсадах и больницах Адыгеи и Кубани", "В Адыгее отравились 12 подростков из Краснодарского края".

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