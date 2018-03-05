Сеидмагомед Бабаев назначен и. о. главы Дербентского района

05 марта 2018, 19:14

Исполнять обязанности главы Дербентского района вместо задержанного Магомеда Джелилова будет его заместитель Сеидмагомед Бабаев, заявил сегодня представитель районной администрации.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта источники сообщили об обысках в администрации Дербентского района, а позднее следствие подтвердило факт задержания главы района Магомеда Джелилова. 4 марта Магомед Джелилов был отстранен от должности и помещен под домашний арест.

По информации СКР, Джелилов заподозрен в незаконном предоставлении земельных участков, ущерб оценен в 2,2 млн рублей.

"С завтрашнего дня, 6 марта, исполнять обязанности главы Дербентского района будет Сеидмагомед Бабаев", - цитирует сегодня представителя районной администрации РИА "Новости".

По данным сотрудника администрации, Сеидмагомед Бабаев является заместителем главы района и курирует финансовый и сельскохозяйственный вопросы, передает "Интерфакс".

На сайте администрации Дербентского района, по данным на 19.10 мск 5 марта, отсутствует информация о назначении Сеидмагомеда Бабаева исполняющим обязанности главы района.

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