05 марта 2018, 19:14
Сеидмагомед Бабаев назначен и. о. главы Дербентского района
Исполнять обязанности главы Дербентского района вместо задержанного Магомеда Джелилова будет его заместитель Сеидмагомед Бабаев, заявил сегодня представитель районной администрации.
Как писал "Кавказский узел", 2 марта источники сообщили об обысках в администрации Дербентского района, а позднее следствие подтвердило факт задержания главы района Магомеда Джелилова. 4 марта Магомед Джелилов был отстранен от должности и помещен под домашний арест.
По информации СКР, Джелилов заподозрен в незаконном предоставлении земельных участков, ущерб оценен в 2,2 млн рублей.
"С завтрашнего дня, 6 марта, исполнять обязанности главы Дербентского района будет Сеидмагомед Бабаев", - цитирует сегодня представителя районной администрации РИА "Новости".
По данным сотрудника администрации, Сеидмагомед Бабаев является заместителем главы района и курирует финансовый и сельскохозяйственный вопросы, передает "Интерфакс".
На сайте администрации Дербентского района, по данным на 19.10 мск 5 марта, отсутствует информация о назначении Сеидмагомеда Бабаева исполняющим обязанности главы района.
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