Россияне в Южной Осетии начали голосовать на президентских выборах

05 марта 2018, 19:58

Досрочное голосование на выборах президента России началось сегодня в Южной Осетии. Заранее голосуют россияне, живущие в отдаленных селах республики.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах президента России состоится 18 марта. Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. По данным ЦИК России, помимо Путина зарегистрированы еще семь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Граждане России уже сегодня начали активно голосовать на президентских выборах, сообщил советник посольства РФ в республике Сергей Манько. "Люди идут, наблюдается высокая гражданская активность", - процитировал его слова ТАСС.

По словам Манько, досрочное голосование будет проходить по графику 6, 12 и 13 марта в 27 отдаленных районах в зданиях поселковых администраций. Сегодня члены пяти участковых избирательных комиссий посетили семь отдаленных районов, голосование проходило в Балтинской, Синагурской, Абревской, Цинагарской, Бикарской и Громской сельской администраций, а также в селе Коз.

Всего для голосования на выборах президента России в Южной Осетии откроется 13 избирательных участков, 11 из которых будут предназначены для гражданского населения, а два - для российских военнослужащих. Гражданами России являются более 90% жителей Южной Осетии, в целом численность населения республики составляет более 50 тысяч человек.

В Знаурском районе Южной Осетии голосование на выборах президента РФ проходило сегодня. На избирательный участок жителей сел привозят на автобусах, на участках дежурят врачи и правоохранители, уточнил глава представительства Россотрудничества в Южной Осетии, председатель участковой избирательной комиссии №8361 по Знаурскому району Михаил Степанов. Для лежачих больных в Знаурском районе будет организовано голосование на дому, сообщило сегодня со слов Степанова южноосетинское информагентство "Рес".