Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

05 марта 2018, 18:00

Навальный привлечен к рассмотрению иска Дерипаски в краснодарском суде

В качестве третьих лиц по иску бизнесмена Олега Дерипаски о публикации в соцсетях материалов о его личной жизни привлечены оппозиционер Алексей Навальный, издание "Медиазона" и главред интернет-газеты Znak.com, заявил сегодня представитель Краснодарского краевого суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 февраля Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией об отпуске олигарха и чиновника на яхте с проститутками, на которое их натолкнули записи в соцсети девушки, назвавшей себя "охотницей за миллионерами". Олигарх подал иск за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизни, досудебная подготовка по иску была назначена на 1 марта, однако на фоне медийного ажиотажа отменена.

9 февраля Роскомнадзор внес сайт Алексея Навального в реестр запрещенной информации на основании решения Усть-Лабинского районного суда. В тот же день уведомление Роскомнадзора о запрете распространения информации о расследовании ФБК поступило также интернет-изданию "Медиазона". Фонд борьбы с коррупцией и "Медиазона" обжаловали это решение суда.

"В качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, привлечены Алексей Навальный, Оксана Панова (главред Znak.com), а также ООО "ЗП" - СМИ "Медиазона", - цитирует представителя Краснодарского краевого суда "Интерфакс".

Судебное заседание назначено на 27 марта, следует из карточки дела № 33-11582/2018, истцом которого стоит Дерипаска О.В., размещенной на сайте Краснодарского краевого суда.

Комментариев оппозиционера и представителей изданий по поводу привлечения в качестве третьих лиц к делу пока не поступало.

При этом на сайте "Медиазоны" в 12.49 мск размещен материал, где со ссылкой на юриста международной правозащитной группы "Агора" Александра Попкова указывается, что в Краснодарский краевой суд пока перенесли только рассмотрение жалоб на решение об обеспечительных мерах, а гражданский иск Дерипаски будет рассматривать Усть-Лабинский районный суд.

Ранее представитель олигарха заявил, что информация, размещенная о бизнесмене в соцсетях и СМИ "не имеет никакого отношения к действительности".

Cам Дерипаска считает, что эта информация "является плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации", сообщает 9 февраля "РБК".

Сторонники Навального ранее среди причин поддержки оппозиционера назвали его борьбу с коррупцией, а также выступления, касающиеся нынешней власти, отмечается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". Подробнее о проекте по введению в УК России понятия "незаконное обогащение", инициированном в сентябре 2014 года Алексеем Навальным и ФБК, рассказывается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Навальный: кавказское измерение".

Напомним, что 26 февраля Роскомнадзор согласился разблокировать сайт Навального. Представитель Роскомнадзора объяснил это решением Фонда борьбы с коррупцией удалить расследование с сайта. По данным на 16.00 мск 28 февраля, ресурс Навального удален из Единого реестра запрещенной информации.

Примечание:

"Жители СКФО откликнулись на призыв Навального наблюдать за выборами", "В астраханском штабе Навального полицейские изъяли всю технику и печатную продукцию", "Заблокирован интернет-проект волгоградских сторонников Навального".

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