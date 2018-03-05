Горнолыжные трассы закрыты в Сочи из-за лавиноопасности

05 марта 2018, 15:50

После обильного снегопада на трех курортах Красной Поляны в Сочи сегодня закрылись горнолыжные трассы.

Как писал "Кавказский узел", МЧС ранее предупредило об опасности схода лавин с вечера 4 марта и до 18.00 мск 7 марта.

Минувшей ночью в горах Сочи выпало 80 сантиметров снега, и из-за этого оказались закрытыми часть горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» и трасса «Альпика» на курорте "Газпром". На трассе "Лаура" плохая видимость, передает со ссылкой на пресс-службы курортов "Югополис".

Сегодня в течение дня запрещено кататься и на "Горках Город", на курорте "Роза Хутор" открыты только трассы, расположенные ниже отметки 1600 метров над уровнем моря, передает портал "Юга.ру".

"Канатная дорога до Роза Пик работает в экскурсионном режиме", - рассказали в справочной службе курорта "Роза Хутор".

По прогнозу метеослужбы курорта "Роза Хутор", на вершине Роза Пик на высоте 2300 метров над уровнем моря сегодня около -5 °С, туман, снег и метель. Прирост снега с начала снегопада достигает 31 см, видимость — 50 метров.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Красной Поляне облачно, без осадков, температура воздуха 0 градусов, скорость ветра 7 метров в секунду. Ночью температура воздуха останется такой же, но пройдет сильный дождь, а ветер усилится до 13 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.