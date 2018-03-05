05 марта 2018, 15:04

Школьник взят под домашний арест после поножовщины в Кисловодске

14-летний подросток подозревается в том, что в ходе драки в школе Кисловодска ранил ножом другого ученика, заявило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля СК России сообщил о драке в одной из школ Кисловодска. По данным следователей, в результате инцидента 12-летний мальчик получил ножевое ранение и был госпитализирован.

"В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение вреда здоровью) УК РФ, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю "Интерфакс".

По данным СК России, следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и продолжают выяснять обстановку в классе и в семье, а также интересы обоих участников конфликта, передает РИА "Новости".

Пострадавший мальчик "прооперирован, его состояние стабильное", цитирует руководителя пресс-службы губернатора Ставрополья Алексея Носа "Кавказ.Реалии".

Часть 2 ст.111 УК России предусматривает до десяти лет лишения свободы. Комментариев от представителей участников конфликта в школе по поводу заявления СКР пока не поступало.

Примечание:

"Тбилисский школьник обвинен в попытке убийства", "Подросток задержан по делу о смерти школьника в Волгограде", "Подростки играли с ножом перед смертью школьника в Волгограде".

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