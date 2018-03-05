Следственное управление по Волгоградской области. Фото: Пресс-служба Следственного комитета России https://sledcom.ru

05 марта 2018, 13:40

Задержан подозреваемый в похищении волгоградской школьницы

Правоохранители задержали мужчину, который, по их данным, в течение четырех дней удерживал у себя дома в Камышине 11-летнюю девочку, сообщили в следственных органах.

Как писал "Кавказский узел", школьница пропала 1 марта после того, как вышла из школы в Камышине. Полиция была поднята по тревоге на ее поиски. Сегодня полицейские обнаружили школьницу живой и здоровой в квартире одного из местных жителей.

Следователи возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). 3 марта появилась информация, что девочка вышла на связь и в телефонном разговоре успела передать приметы похитителя.

Подозреваемый в похищении ребенка в Камышине 58-летний мужчина ранее работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки, его допрашивают следователи.

Девочка уже рассказала, что 1 марта по дороге в школу к ней подошел незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что она задержана, а затем привел ее в квартиру, где удерживал в течение четырех суток. При этом, по предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось, говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области.

По данным следователей, когда полицейские во время поквартирного обхода в Камышине вошли в квартиру к подозреваемому, он попытался закрыть дверь, но в этот момент в прихожую вышла сама девочка и сказала, что, вероятно, ищут именно ее. О мотивах действий задержанного следователи не сообщают.

Примечание:

"Семья пропавшей в Камышине девочки попросила вернуть ее на любых условиях", "Найден пропавший в Новороссийске ребенок", "Двое детей пропали в Астрахани".

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