Дети возвращаютсЯ домой из-за сообщения о бомбах. Фото из группы в соцсети «Ростов Главный» https://vk.com/rostovnadonu

05 марта 2018, 10:51

Уроки в ростовских школах отменены после сообщения о бомбах

Источник информации о минировании не уточнил, в каких школах заложены взрывные устройства, объяснила сегодня отмену занятий мэрия Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", сегодня учеников одной из школ Ростова-на-Дону эвакуировали после того, как был обнаружен подозрительный предмет. Источники сообщили о минимум пяти закрытых учебных заведениях города.

Учащихся всех школ Ростова-на-Дону отпустили домой после поступившей сегодня информации о минировании, рассказала сотрудница пресс-службы мэрии.

"Необходимо было провести проверку всех школ, так как не было указаний, какая именно может быть подвергнута заминированию. В связи с этим было принято решение, чтобы детей не держать на улице и не проводить эвакуацию, просто отпустить домой", - приводит ее слова ТАСС.

По данным информированного источника, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании трех школ города, однако автор сообщения не уточнил, о каких школах идет речь, пишет "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Госдума ужесточила наказание за ложные сообщения об угрозе теракта", "Дворник в Ростове-на-Дону пострадал при взрыве", "Полиция не нашла бомб в Ростове-на-Дону и Краснодаре".

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