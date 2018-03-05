Уроки в ростовских школах отменены после сообщения о бомбах

05 марта 2018, 10:51

Источник информации о минировании не уточнил, в каких школах заложены взрывные устройства, объяснила сегодня отмену занятий мэрия Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", сегодня учеников одной из школ Ростова-на-Дону эвакуировали после того, как был обнаружен подозрительный предмет. Источники сообщили о минимум пяти закрытых учебных заведениях города.

Учащихся всех школ Ростова-на-Дону отпустили домой после поступившей сегодня информации о минировании, рассказала сотрудница пресс-службы мэрии.

"Необходимо было провести проверку всех школ, так как не было указаний, какая именно может быть подвергнута заминированию. В связи с этим было принято решение, чтобы детей не держать на улице и не проводить эвакуацию, просто отпустить домой", - приводит ее слова ТАСС.

По данным информированного источника, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании трех школ города, однако автор сообщения не уточнил, о каких школах идет речь, пишет "Интерфакс-Юг".