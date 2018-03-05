05 марта 2018, 06:59

Дзюдоисты из регионов юга России выиграли три "золота" всероссийского турнира

Золотые медали завершившегося в Смоленске всероссийского турнира по дзюдо выиграли Арман Адамян из Волгоградской области, Вахид Даурбеков из Ингушетии и Кристина Усова из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в первый день прошедшего в Смоленске всероссийского турнира Алим Балкаров из Кабардино-Балкарии и Турпал Тепкаев из Чечни выиграли золотые медали.

Во второй, заключительный день всероссийского турнира по дзюдо для спортсменов возрастной группы до 23 лет выходцы из регионов юга России выиграли три золотые медали.

Арман Адамян, представляющий одновременно Волгоградскую и Самарскую области, стал победителем турнира в весовой категории до 100 кг, Вахид Даурбеков из Ингушетии выиграл "золото" в весовой категории более 100 кг, а Кристина Усова из Краснодарского края одержала победу в весовой категории более 78 кг, сообщает judo.ru.

Серебряные медали турнира выиграли Алексей Лепеха из Ростовской области (до 100 кг) и Сослан Джанаев из Северной Осетии (свыше 100 кг). "Бронза" досталась Льву Саркисяну из Волгоградской области (до 90 кг) и Кристине Булгаковой из Ставропольского края (до 48 кг), сообщает sport-express.ru.

Примечание:

"Пять медалей международного турнира выиграли дзюдоисты из стран Южного Кавказа", "Выходцы с Северного Кавказа выиграли три "золота" всероссийского турнира по дзюдо", "Дзюдоисты из регионов Северного Кавказа выиграли два "золота" Кубка Европы".

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