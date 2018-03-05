05 марта 2018, 00:46

Закрыт проезд по Транскаму

Движение по Транскавказской автомагистрали запрещено сегодня для всех видов автотранспорта, сообщило МЧС.

Запрет введен с 00.00 мск в связи со снегопадом, уточнило ведомство.

Участок дороги Бурон - Северный портал Рокского тоннеля будет закрыт до особого распоряжения. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 4 марта из-за ухудшения погодных условий были введены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге.

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня ночью без осадков, температура воздуха +4 градуса, ветер скоростью 8 метров в секунду. Днем осадков также не ожидается, температура повысится до +8 градусов, скорость ветра снизится до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность  корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о лавиноопасности в семи регионах юга России", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

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