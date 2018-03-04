Подозреваемые в похищении человека задержаны в Грузии

04 марта 2018, 19:26

Пять членов группировки, подозреваемых в незаконном лишении свободы человека, задержаны в Тбилиси, Батуми и Сенаки, сообщили в полиции Грузии.

По данным следствия, подозреваемые похитили мужчину "с целью расплаты". Они были вооружены и угрожали, что убьют его. Через несколько дней после похищения пятеро подозреваемых были задержаны. Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 10 лет, рассказали сегодня в ведомстве.

Судьбу похищенного ведомство не уточняет.

Следствие ведется по статье УК Грузии о купле или продаже человека с целью эксплуатации или получения вознаграждения, пишет со ссылкой на полицию "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года четыре человека в Грузии были арестованы по обвинению в похищении директора строительной компании и вымогательстве у него 150 тысяч долларов и земельного участка.