04 марта 2018, 19:26
Подозреваемые в похищении человека задержаны в Грузии
Пять членов группировки, подозреваемых в незаконном лишении свободы человека, задержаны в Тбилиси, Батуми и Сенаки, сообщили в полиции Грузии.
По данным следствия, подозреваемые похитили мужчину "с целью расплаты". Они были вооружены и угрожали, что убьют его. Через несколько дней после похищения пятеро подозреваемых были задержаны. Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 10 лет, рассказали сегодня в ведомстве.
Судьбу похищенного ведомство не уточняет.
Следствие ведется по статье УК Грузии о купле или продаже человека с целью эксплуатации или получения вознаграждения, пишет со ссылкой на полицию "Sputnik-Грузия".
"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года четыре человека в Грузии были арестованы по обвинению в похищении директора строительной компании и вымогательстве у него 150 тысяч долларов и земельного участка.
"Расследование убийства грузинского журналиста возобновлено 17 лет спустя", "Два человека задержаны в Грузии после похищения девушки", "Пятеро подозреваемых в похищении бизнесменов из России задержаны в Грузии".
04 марта 2018, 22:14
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04 марта 2018, 19:26
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Подозреваемые в похищении человека задержаны в Грузии
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