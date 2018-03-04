04 марта 2018, 19:26

Подозреваемые в похищении человека задержаны в Грузии

Пять членов группировки, подозреваемых в незаконном лишении свободы человека, задержаны в Тбилиси, Батуми и Сенаки, сообщили в полиции Грузии.

По данным следствия, подозреваемые похитили мужчину "с целью расплаты". Они были вооружены и угрожали, что убьют его. Через несколько дней после похищения пятеро подозреваемых были задержаны. Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 10 лет, рассказали сегодня в ведомстве.

Судьбу похищенного ведомство не уточняет.

Следствие ведется по статье УК Грузии о купле или продаже человека с целью эксплуатации или получения вознаграждения, пишет со ссылкой на полицию "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года четыре человека в Грузии были арестованы по обвинению в похищении директора строительной компании и вымогательстве у него 150 тысяч долларов и земельного участка.

Примечание:

"Расследование убийства грузинского журналиста возобновлено 17 лет спустя", "Два человека задержаны в Грузии после похищения девушки", "Пятеро подозреваемых в похищении бизнесменов из России задержаны в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 марта 2018, 22:14

04 марта 2018, 21:17

04 марта 2018, 20:25

04 марта 2018, 19:26

04 марта 2018, 18:29

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты