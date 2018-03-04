Киоски с сувенирами сгорели в Олимпийском парке Сочи

04 марта 2018, 18:29

Пожар произошел сегодня в двух торговых павильонах на территории Олимпийского парка Сочи. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Сгоревшие киоски с сувенирами расположены напротив олимпийского факела, уточнили в ведомстве.

Один павильон сгорел полностью, второй - частично, пишут со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Краснодарскому краю "Известия".

Информация о пожаре поступила в 14:59 мск. Его тушили два пожарных расчета. Ликвидировать огонь удалось в 15:16 мск. Пострадавших нет, сообщает со ссылкой на представителя ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 27 января в торговом центре "Галерея" в Краснодаре. Спасатели эвакуировали из здания 100 посетителей, пострадавших также не было.