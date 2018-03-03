Мужчина арестован за нападение на пост полиции в Азербайджане

03 марта 2018, 23:58

Житель Азербайджана совершил вооруженное нападение на пост дорожной полиции в Сальянском районе, пострадал один полицейский.

Инцидент произошел 2 марта на магистрали Алят-Астара. Мужчина обстрелял пост полиции из ружья. При попытке скрыться он нанес телесные повреждения сотруднику полиции, рассказали в Генпрокуратуре Азербайджана.

Мужчина задержан и арестован по решению суда. В отношении него расследуется уголовное дело по статьям 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 315.2 (сопротивление или применение силы в отношении представителя власти) УК Азербайджана, сообщает сегодня со ссылкой на источник в ведомстве АПА.

"Кавказский узел" ранее писал об обстреле полицейских в Азербайджане в октябре 2015 года. По данным правоохранительных органов, неизвестный открыл огонь по находящимся на службе сотрудникам полиции. Один полицейский был госпитализирован с огнестрельным ранением.