03 марта 2018, 23:45
Шахтер погиб на Капанском месторождении
Три человека пострадали в шахте Капанского горно-обогатительного комбината Сюникской области Армении, один из них скончался сегодня в больнице.
Сообщение об инциденте поступило в МЧС Армении ночью 2 марта.
Спасатели направились на место и обнаружили троих работников шахты в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в Капанскую больницу, где сегодня один из них скончался. Состояние двоих врачи оценивают как средней тяжести. У них диагностировано экзогенное отравление, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.
"1200 рабочих в Тбилиси потребовали безопасных условий труда", "Шахтер погиб на западе Грузии", "Рабочий армянской компании "Санитек" погиб из-за нарушения техники безопасности".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
04 марта 2018, 09:38
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Житель Кабардино-Балкарии умер после отравления угарным газом
В доме, где найден мертвым житель села Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии, были неправильно установлены газовые приборы, заявили газовщики.
04 марта 2018, 08:38
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Вооруженные силы Армении 98 раз за сутки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и других орудий по азербайджанским позициям, сообщило Минобороны Азербайджана.
04 марта 2018, 07:39
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Роспотребназдор подтвердил факт отравления таллием сотрудников авиазавода в Таганроге
Не менее чем 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Бериева в течение четырех месяцев обратились в больницу с симптомами отравления тяжелыми металлами. Анализы показали, что они отравились таллием. Руководство предприятия подтверждает факт отравления, но отрицает, что оно связано с производственным процессом. К аналогичному выводу пришел и областной Роспотребнадзор.
04 марта 2018, 06:41
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Сняты ограничения движения на трассах Ростовской области
Движение пассажирского транспорта по всем направлениям, ограниченное из-за погодных условий, возобновлено с 4.15 мск, сообщили в полиции Ростовской области.
04 марта 2018, 05:45
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