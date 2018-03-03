03 марта 2018, 23:45

Шахтер погиб на Капанском месторождении

Три человека пострадали в шахте Капанского горно-обогатительного комбината Сюникской области Армении, один из них скончался сегодня в больнице.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС Армении ночью 2 марта.

Спасатели направились на место и обнаружили троих работников шахты в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в Капанскую больницу, где сегодня один из них скончался. Состояние двоих врачи оценивают как средней тяжести. У них диагностировано экзогенное отравление, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Примечание:

"1200 рабочих в Тбилиси потребовали безопасных условий труда", "Шахтер погиб на западе Грузии", "Рабочий армянской компании "Санитек" погиб из-за нарушения техники безопасности".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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