03 марта 2018, 23:09

Следком начал проверку ранения школьника на Ставрополье

12-летний мальчик получил ножевое ранение в одной из школ Кисловодска, сообщили ставропольские следователи.

Информация об инциденте поступила в региональное управление Следкома 2 марта. 

"В одной из общеобразовательных школ в городе Кисловодске произошла драка между двумя учениками, в ходе которой 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему. С полученными ранениями мальчик доставлен больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщается на сайте следственного управления Седственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

В школе проводится проверка. Следователи опрашивают учащихся, учителей и родителей, выясняют психологическую обстановку в классе и в семье, проинформировали в ведомстве.

Примечание:

"Тбилисский школьник обвинен в попытке убийства", "Подросток задержан по делу о смерти школьника в Волгограде", "Подростки играли с ножом перед смертью школьника в Волгограде".

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