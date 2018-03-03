03 марта 2018, 23:09
Следком начал проверку ранения школьника на Ставрополье
12-летний мальчик получил ножевое ранение в одной из школ Кисловодска, сообщили ставропольские следователи.
Информация об инциденте поступила в региональное управление Следкома 2 марта.
"В одной из общеобразовательных школ в городе Кисловодске произошла драка между двумя учениками, в ходе которой 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему. С полученными ранениями мальчик доставлен больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщается на сайте следственного управления Седственного комитета РФ по Ставропольскому краю.
В школе проводится проверка. Следователи опрашивают учащихся, учителей и родителей, выясняют психологическую обстановку в классе и в семье, проинформировали в ведомстве.
"Тбилисский школьник обвинен в попытке убийства", "Подросток задержан по делу о смерти школьника в Волгограде", "Подростки играли с ножом перед смертью школьника в Волгограде".
04 марта 2018, 09:38
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04 марта 2018, 07:39
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Не менее чем 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Бериева в течение четырех месяцев обратились в больницу с симптомами отравления тяжелыми металлами. Анализы показали, что они отравились таллием. Руководство предприятия подтверждает факт отравления, но отрицает, что оно связано с производственным процессом. К аналогичному выводу пришел и областной Роспотребнадзор.
04 марта 2018, 06:41
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