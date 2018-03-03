03 марта 2018, 16:37

Авиационная ракета обезврежена в Чечне

Специалисты обезвредили в Чечне управляемую авиационную ракету, пролежавшую под землей более 20 лет, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, авиационная ракета была обнаружена на окраине села Махкеты Веденского района.

"Для обезвреживания взрывоопасного предмета из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России. На специальной технике чрезвычайного ведомства взрывоопасный предмет был транспортирован на полигон и уничтожен путем подрыва", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС России по Чечне.

В операции по обезвреживанию ракеты были задействованы восемь человек и три единицы техники.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года специалисты обезвредили в столице Чечни неразорвавшуюся авиационную бомбу, пролежавшую под землей более 20 лет. По данным МЧС, "предположительно, авиабомба была сброшена на Грозный в ходе первой военной кампании в республике в середине 90-х годов".

Примечание:

"Военные разминировали более 2000 гектаров в лесах Чечни", "Авиабомба обезврежена на юго-западе Чечни", "В Чечне обнаружена партия боеприпасов".

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