Суд признал митингом собрание сторонников Навального у астраханского РОВД

03 марта 2018, 13:23

10 тысяч рублей штрафа назначил суд Вячеславу Калмыкову, который вместе с другими астраханцами пришел к зданию РОВД поддержать задержанных активистов местного штаба Навального. Как и еще двое оштрафованных, Калмыков настаивает, что это не было митингом.

Как ранее писал "Кавказский узел", 22 февраля были оштрафованы члены астраханского штаба Алексея Навального Зариф Курочкин и Александр Никитин, признанные судом нарушителями порядка проведения публичной акции.

28 января, когда во многих городах России проходила акция "Забастовка избирателей" с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы, в астраханском штабе Навального прошли обыски, были задержаны активисты Когут и Андрианов. Их единомышленники собрались у РОВД. Александра Когута впоследствии оштрафовали, а на четверых участников собрания у здания полиции - Зарифа Курочкина, Александра Никитина, Вячеслава Калмыкова и Виктора Коновалова - позднее составили административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка публичной акции).

Как сообщил сегодня "Кавказскому узлу" Вячеслав Калмыков, на заседании 2 марта он просил Кировский районный суд Астрахани прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения, но был признан виновным. Суд назначил 10 тысяч рублей штрафа за нарушение ч.5 ст.20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Я стал пояснять суду, что пришел из дома сразу к отделу полиции поддержать и узнать о дальнейшей судьбе задержанных. О каком-то митинге и его согласованности не был в курсе. На вопрос, откуда узнал о задержании, ответил: "Из Интернета". На ее вопрос, в какое время заходил в Интернет, ответил: "Точно не помню". На вопрос, почему именно их пришел поддерживать, ответил: "Не считаю их преступниками, и своим присутствием просто оказал сочувствие и солидарность. Никаких лозунгов и призывов не выкрикивал", - рассказал активист.

По словам Калмыкова, сотрудники полиции, выступившие в качестве свидетелей, дали шаблонные показания, а его вопросы к ним судья снимала. На суде было показано и видео с Калмыковым. "На видео я только возле отдела и по пути домой, через Братский сад. Я уточнил, что по этому маршруту я просто шел домой", - сказал он.

В своем последнем слове Калмыков заявил, что далек от политики, а полиция так и не доказала его участия в митинге. "Сказал о том, что использование мной флага России и само нахождение меня возле отдела не образуют состав правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2. Сказал, что в протоколе не указаны конкретные требования, которые были предъявлены ко мне и проигнорированы мной. И уточнил, что я самостоятельно покинул территорию отдела полиции", - сообщил Калмыков.

Он подчеркнул, что полицейские не пытались привлечь его к ответственности сразу. "Только спустя два дня начали меня преследовать и оказывать давление на мою пожилую больную маму, только перенесшую инсульт", - привел он свои слова, сказанные на суде.

Суд не согласился с доводами Калмыкова

Длившееся час публичное мероприятие, в котором принимал участие Калмыков, "отвечает признакам митинга, то есть публичного мероприятия, в том значении, которое ему придает Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»", а уведомления о нем Калмыков не подавал, говорится в постановлении суда, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции и их пояснения, фотографии и воспроизведенная в судебном заседании видеозапись подтверждают, что Вячеслав Калмыков не выполнил требование полицейского о прекращении публичного мероприятия, считает суд.

"Оснований не доверять сведениям, изложенным в рапортах сотрудников полиции, в их пояснениях в суде не имеется, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора Калмыкова В.М. указанными должностными лицами не выявлено", - отмечается в судебном постановлении.

Суд согласился с правом Калмыкова на свободу собраний и выражения мнения, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, но указал на необходимость таких правил, как обязательное уведомление властей о массовых мероприятиях. То, что полицейские не задержали Калмыкова ни во время мероприятия, ни сразу после него, суд, в отличии от активиста, счел не нарушением, а как раз следованием конвенции.

"Оценивая пропорциональность между реакцией органов внутренних дел и осуществлением, как утверждает Калмыков В.М., права на свободу выражения мнения, при том, что несанкционированное публичное мероприятие проводилось перед зданием органов внутренних дел, та «степень терпимости», о которой неоднократно упоминает Европейский суд, позволяет сделать вывод, что составленный в отношении Калмыкова В.М. административный материал согласуется с принципами, воплощенными в статье 10 Конвенции и приемлемой оценкой действиям правонарушителя", - говорится в решении суда.

Вячеслав Калмыков заявил, что намерен обжаловать данное постановление и в национальных, и в международных судах. "То, что было на суде, больше подходит под формулировку «больше трех не собираться». Любая спонтанная реакция граждан на действия силовиков и чиновников будет караться именем РФ", - заявил Калмыков "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" проанализировал, чем привлекает активистов работа в штабах Алексея Навального на юге России, об этом рассказывается в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле", изложены взгляды Навального на решение проблем, имеющих отношение к Кавказу. С новостями о протестах сторонников Навального на юге России можно ознакомиться на странице "Кавказского узла" "Акции Навального".