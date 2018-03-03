После требований жителей в Сочи начались рейды по борьбе с нелегальными парковками

03 марта 2018, 07:23

Для борьбы с захватом мест под незаконную парковку в Сочи к сотрудникам мэрии и полиции присоединились активисты органов территориального самоуправления (ТОС). Рабочие группы, созданные в городе, с начала марта срезали более 100 блокираторов-"лягушек". Однако чиновники не передают в суды материалы о захвате территорий, а также не возбуждают дела об уничтожении деревьев и зеленых зон.

"Пока выделены три группы по 4-5 человек в каждой. В группу входят сотрудник мэрии, двое рабочих, полицейский и по одному-два представителя ТОС. Группы проходят по улицам и, встречая на своем пути "лягушки", фиксируют их на фото и затем спиливают "болгарками". Членами таких рабочих групп срезано около 100 "лягушек". Работы были проведены на улицах Красноармейская, Гагарина, Цветной бульвар... В плане пройти по улице Донской", - рассказал Денис Юрковский.

"Срезано уже около ста "лягушек". Те, кто их ставил, не хотят сознаваться в этом, так как понимают, что им грозит штраф и восстановление территории за свой счет. Чтобы установить, чьих это рук дело, надо посылать запросы, устанавливать владельца машин. Возбуждать административное производство. Это длительный процесс. Поэтому мы пока срезаем и предостерегаем. Распространяем листовки, в которых содержится предупреждение о недопустимости подобных действий", - рассказал сотрудник отдела по благоустройству администрации Центрального района Александр Аракелян.

Председатель ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский заявил, что возле каждого многоквартирного дома можно насчитать от 20 до 30 несанкционированных парковочных мест.

"Если этот количество умножить на количество многоквартирных домов, то это более 6000-7000 незаконно оборудованных парковочных мест, в то время, как официальные парковки пустуют... Это недавно построенные многоярусные парковки на пересечении улиц Красноармейской и Гагарина, Конституции, Орджоникидзе и других. Имеются и пустующие плоскостные парковки на улице Навагинской и на месте бывшего кинотеатра "Спутник", - рассказал председатель ТОС.

"Работа, которую мы проводим совместно с мэрией и полицией, заключается в фотофиксации и спиле "болгаркой" установленных ограждений... Владельцы иномарок предпочитают парковаться на зеленых зонах, уничтожая растительность, и заливая ее бетоном, устанавливать "лягушки", чем заплатить 50 рублей за парковку. Но если имеешь машину и деньги на нее, то будь любезен иметь средства на парковочные места для своей машины", - сказал Игорь Виноградский.

Сочинцы жалуются на нелегальные парковки



"Поводом для начала такой работы стали многочисленные обращения в ТОСы местных жителей, которые возмущены захватами придомовых территорий под стоянки частных автомобилей, установки так называемых "блокираторов" или "лягушек". Спецтранспорт - пожарные машины, машины скорой помощи и МЧС лишены возможности проехать к месту ЧС и оказать помощь людям", - сказал заместитель руководителя ТОС "Гагаринский" Сергей Титов.

Водитель скорой медицинской помощи Роман Габаев подтвердил, что существует реальная проблема с проездом к месту вызова из-за блокировки машинами и "лягушками" проездов. "Медики бывают вынуждены на своих руках тащить пациентов до машины по 200-300 метров, чтобы вывезти их в больницу и оказать помощь. Беспорядки с неправильной парковкой транспорта очень опасны для жизни людей", - сказал Роман Габаев.

Елена Шмойлова рассказала, что получила травму из-за захватчика места под личную стоянку. По ее словам, она шла вечером с работы, споткнулась о нелегально установленную прямо на дороге цепь, упала и сломала руку. "Никто за эти безобразия не отвечает. Хорошо, что сломала только руку", - сказала женщина.

Инвалид-колясочник Валерия Михайлова рассказал корреспонденту, что не могла проехать по тротуару от своего дома на улице Гагарина из-за припаркованных на тротуаре машин. "Я называю таких людей автохамами. Они умудряются заезжать даже на тротуар и по тротуару прямо к квартире. А когда делаешь замечания, то получаешь еще оскорбления, ругань и угрозы", - сказала она.



Самая зеленая улица города превращена в грязный уголок, заявила жительница улицы Новоселов Ирина Федорова. "Автомобилисты заезжаю на газоны, вырывают кусты, цветы, устанавливают "лягушки". Дошли до того, что вбивают колья в деревья и вешают на них цепи", - рассказала она.

Пенсионеры Клара и Валентин Дончи-Олл рассказали корреспонденту, что не могут добиться восстановления зеленой зоны у своего дома в микрорайоне Донской за счет лиц, вырубивших деревья под незаконную парковку.

"Вырублены десятки зеленых насаждений. Вместо зеленой зоны у нашего дома теперь парковка... Когда мы обратились в полицию, нам ответили, что они не установили лицо, рубившее насаждения. А когда обратились в мэрию, то выехал специалист и сказал, что "нет порубочных остатков" и посчитать ущерб он не может. Значит, вышел ночью с пилой, попилил деревья, сделал парковку и тебе за это ничего не будет? Неправильный подход. Ведь есть же причинно-следственная связь между появлением парковок и уничтожением зеленых зон, тем более что те, кто это сделал, и не скрываются, а ставят на эти места свой личный автотранспорт", - считает Клара Дончи-оол.

Домком дома 61 по улице Роз Евгений Захаров показал корреспонденту придомовую территорию, где владельцы автомашин так же заблокировали все проезды. "Пока не будет наказания за эти деяния, ждать улучшения ситуации не стоит", - считает домком.

Жительница Сочи Елена Грачева рассказала, что возле дома 25/1 по улице Чайковского насчитала 25 автомашин, блокирующих проезд спецтранспорту и 15 "лягушек".

"Предложение о подаче в суды на лиц, организовавших незаконные парковки на месте зеленых зон общего пользования, с требованием восстановить эти зоны сейчас прорабатывается в мэрии", - отметил начальник УЛПХ Сочи Андрей Терехов.

Сотрудник мэрии со ссылкой на полученные из ГИБДД данные сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в городе Сочи зарегистрировано 186 582 единицы транспортных средств, включая грузовой транспорт, автобусы и мотоциклы. При этом население Сочи составляет около полумиллиона человек.