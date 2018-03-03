Жильцы общежития в Сочи требуют от мэрии забрать обратно приватизированное жилье

03 марта 2018, 04:32

После приватизации комнат в бывшем общежитии новые владельцы не смогли добиться от властей капитального ремонта здания. На собрании собственники комнат решили требовать у мэрии, чтобы она забрала жилье обратно в собственность.

Собрание жильцов дома 15 по улице Донской прошло 2 марта. На нем присутствовали 20 человек. Поводом для собрания послужила ситуация с многолетним нарушением жилищных прав сочинцев, которые не могут добиться капитального ремонта в своем доме 1964 года постройки, сообщает присутствовавшая на сходе корреспондент "Кавказского узла".

Пятиэтажное общежитие по улице Донской было построено 54 года назад, в него заселялись сотрудники завода железобетонных изделий. Дом представляет собой общежитие с коридорной системой, где на каждые 15 комнат предусмотрены общие кухни, туалеты, душевые и комнаты отдыха. Тарифы на услуги ЖКХ жильцы общежития оплачивают не по счетчикам, а по нормам потребления, пояснили собравшиеся.

"Комнаты в общежитиях выдавались как временное жилье. Основаниями для вселения являлись ордера на койко-место, выдаваемые ведомственным профсоюзом строителей. Данные специалисты затем становились на очередь нуждающихся, и их расселяли в отдельные квартиры", - рассказала корреспонденту домком Ирина Рождественская.

С распадом СССР строительство социального жилья в Сочи практически прекратилось. Работники, так и не получив квартир, остались в общежитиях. После чего началась приватизация жилья, в том числе общежитий, которые приобрели статус жилых домов. "У собственников начались реальные проблемы, которые продолжаются по сей день", - рассказала Ирина Рождественская.

Мари Малян рассказала, что вселилась в этот дом в комнату на 18 кв.м по решению профсоюза в 1985 году. Работает всю жизнь на скорой помощи, стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, с ней проживает ее дочь, которая скоро станет совершеннолетней, но очередь фактически не движется. Несмотря на то, что ее комната муниципальная, мэрия все равно не проводит ремонт.

"Я родился в этом общежитии 22 года назад, вырос в нем на 18 кв. метрах, на общей кухне, с общими туалетами и душевыми. Когда мы с братом были маленькие, то не замечали всех проблем. Мы выросли, брату 24 года, мне 22, и продолжаем жить с мамой и папой в одной комнате, куда не можем привести своих жен. Теперь не замечать эти проблемы стало просто невозможно. Купить квартиру я не могу, так как для сочинцев в Сочи нет работы. Я не понимаю, для чего в Сочи привлекаются иногородние специалисты и почему в мэрии им без очереди дают квартиры, в то время, как местные не обеспечены ни работой, ни квартирами", - говорит Даур Кварчия, который получил два высших образования – юрист и инженер, но не может устроиться на работу ни по одной из специальностей.

"Наша семья живет в составе семи человек на 18 км. метрах. Я с внучкой сплю валетом. У меня трое детей, которые обзавелись своими семьями… Я инвалид 2-й группы со сложной формой заболевания", - рассказала Анжела Кварчян.

Евгения Рейбан рассказала, что всю жизнь проработала на скорой помощи в Сочи, но в благодарность за труд она вынуждена жить на 18 квадратных метрах со своей большой семьей без какой-либо возможности улучшить свои жилищные условия, которые назвала "адскими".

"Администрация города разделила наше общежитие на две части. Одну часть отремонтировала вместе с местами общего пользования: кухнями, туалетами, душевыми, коридорами, но заселяет сюда, в 30 комнат на втором этаже, только приезжих специалистов: врачей, военных, педагогов", - рассказала Марина Харитонова, которая вместе с еще тремя членами своей семьи также живет в комнате на 18 квадратных метров.

Собравшиеся решили направить письмо в мэрию с просьбой разобраться в статусе их дома, расприватизировать жилье и выдать старожилам Сочи отдельные квартиры.

Собственники сами должны ремонтировать свое имущество

Дом 15 по ул.Донской имеет статус жилого дома, но одну его часть занимают собственники жилья, а другая часть муниципальная, прокомментировал ситуацию мэр Сочи Анатолий Пахомов.

«Собственником части дома является муниципалитет. Каждый собственник несет свое бремя ответственности за содержание своего имущества. Мы отремонтировали свою часть помещений, которые представляются иногородним специалистам. Но те, кто приватизировал жилье, должны ремонтировать его за свой счет", - пояснил глава города корреспонденту.

Жильцы общежития вправе требовать расприватизации

Администрация города не имела права в 90-х годах приватизировать данное общежитие, как и многие другие, так как закон прямым образом запрещает это, считает адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко .

Адвокат сослался на статью 4 ФЗ "О приватизации жилого фонда" где говорится о том, что "приватизация общежитий запрещена". Он также указал, что согласно ст.190.1 ЖК РФ, в здании, в котором планировалось приватизировать жилье, должен был быть проведен капремонт до момента приватизации первого помещения.

"Согласно ст.190.1 ЖК РФ, администрация должна была провести в доме капремонт. Но раз этого сделано не было, то люди не должны были соглашаться на договора приватизации такого жилья. Люди у нас в большинстве случаев юридически не подкованы, но это не значит, что государство в лице муниципалитета должно было их обманывать", - прокомментировал ситуацию адвокат Михаил Охрименко.